Iran geeft beelden enteren Britse tanker vrij

Te zien is hoe speedboten de tanker benaderen en hoe gemaskerde mannen met machinegeweren uit een helikopter abseilend het dek bereiken. De naam van het Britse schip is op de beelden duidelijk zichtbaar.

Een Brits marineschip dat in de buurt was toen de tanker werd geënterd, was tien minuten te laat om de inbeslagname van het schip te verijdelen. De Revolutionaire Garde had de tanker al in eigen wateren geloodst voordat het oorlogsschip kon ingrijpen.

De entering wordt gezien als een vergeldingsactie voor de inbeslagname van een Iraanse tanker in de Straat van Gibraltar door het VK op 4 juni. Een woordvoerder van de Revolutionaire Garde gaf die verklaring tegenover het Iraanse persbureau Fars. Het Iraanse persbureau schreef eerder dat de Garde het schip confisqueren nadat het bijna botste met Iraanse vissersboden, wier noodsein het negeerde. Die uitleg wees het VK van de hand.

Deëscaleren

De Britse minister van Buitenlandse Zaken Jeremy Hunt zegt dat het VK ‘weloverwogen, maar robuust’ zal reageren op de kaping. Op Twitter sprak hij zijn teleurstelling uit dat de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken hem had verzekerd dat hij zou meewerken aan het deëscaleren van de situatie, maar dat Iran nu ‘in tegenovergestelde richting heeft gehandeld’.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt uiterst bezorgd te zijn om de inbeslagname van het Britse schip.

Aanslagen

De Britse olietanker werd in beslag genomen in de Straat van Hormuz. De zeeroute, die de Perzische Golf met de Golf van Oman verbindt, is een belangrijke doorgangsroute voor olie en de laatste weken het toneel van oplopende spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten. Er werden meerdere aanslagen gepleegd op olietankers, waar de VS Iran verantwoordelijk voor houdt.

De Verenigde Staten dringen er bij hun Europese bondgenoten, waaronder Nederland, op aan zich te keren tegen Iran. De Amerikaanse president Donald Trump roept hen op de militaire aanwezigheid in de wateren bij Iran op te voeren om internationale schepen te beschermen tegen Iraanse aanvallen.

De spanningen tussen Iran en de VS lopen op sinds de president Trump zich vorig jaar terugtrok uit het internationale atoomverdrag met Iran en de grote mogendheden en weer economische sancties tegen Iran invoerde. Sindsdien heeft Iran het atoomprogramma opgevoerd en verrijkt het nu meer uranium dan volgens het akkoord is toegestaan. Volgens de regering-Trump hield Iran zich al niet aan de afspraken van het in 2015 ondertekende verdrag. Die claim wordt door Iran tegengesproken.