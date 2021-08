Iraanse topfunctionaris bevestigt martelingen in gevangenis na beeldhack

De Envingevangenis in Teheran. Beeld Ehsan Iran

‘Onaanvaardbaar’ noemde het hoofd van het Iraanse gevangeniswezen de inhoud van de beelden op Twitter. Mohammad Mehdi bevestigde niet alleen de authenticiteit van de ontluisterende videofragmenten, waarop onder andere te zien is hoe bewakers een gedetineerde op zijn hoofd slaan en hoe een andere uitgemergelde gedetineerde half bewusteloos over de grond wordt gesleept. De gevangenischef bood zijn excuses aan en ­beloofde de daders ‘aan te pakken’.

Het is een zeldzame erkenning van misstanden door de Iraanse autoriteiten. Met concrete plannen om ­mensenrechtenschendingen in de gevangenis aan te pakken kwam Mehdi echter niet.

Amnesty International

De beelden waren maandag door een groep hackers, die zich Edalat-e Ali (‘Ali’s Gerechtigheid’) noemt, naar ­internationale media gestuurd, waaronder persbureau AP en Al Jazeera. De beelden zijn vorig jaar en dit jaar gemaakt.

De Evingevangenis is een van de belangrijkste en beruchtste instellingen voor politieke gevangenen in Iran en staat al veel langer te boek vanwege de beroerde omstandigheden voor gevangenen. Er worden ook vele buitenlandse gevangenen en mensen met een dubbele nationaliteit vast­gehouden, in veel gevallen na veroordeling voor spionage of propaganda.

De gevangenis is door de VS en de EU op de zwarte lijst geplaatst wegens ‘ernstige mensenrechtenschendingen’. Amnesty International concludeerde vorig jaar nog dat marteling in de instelling een gebruikelijke gang van zaken is. Gedetineerden worden volgens de mensenrechtenorganisatie afgeranseld, seksueel misbruikt, gemarteld met elektrische schokken en medische hulp ontzegd. Velen van hen zouden tevens vastzitten zonder eerlijk proces.