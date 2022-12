Iraanse demonstranten wantrouwen vage berichtgeving over religieuze politie

Een bakkerij in Teheran. Niet alle winkels doen mee aan de staking waartoe deze week is opgeroepen. Beeld ATTA KENARE/AFP

Is Irans religieuze politie nu opgedoekt of niet? Daar ontstond dit weekend verwarring over, na een uitspraak van de Iraanse procureur-generaal, Mohammad Jafar Montazeri. In een toespraak zei hij dat de religieuze politie door de politie ‘zelf was opgericht en ze sloten het ook weer’. Een vrij vage uitspraak, die door veel internationale media werd gebracht als het einde van de beruchte Iraanse politietak, die erop toeziet dat vrouwen in het land zich ‘correct’ kleden.

De Iraanse autoriteiten hebben officieel nog geen uitsluitsel over de zaak gegeven. De Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Hossein Amir-Abdollahian, wilde tijdens zijn bezoek aan Servië zondag niets bevestigen of ontkennen toen hij naar de kwestie gevraagd werd. Maar verscheidene staatsmedia melden dat de religieuze politie niet is afgeschaft en dat Montazeri’s woorden verkeerd geïnterpreteerd zijn.

Op sociale media wantrouwen Iraniërs de timing van Montazeri’s uitspraken. Juist deze week is er een grootschalige driedaagse staking aangekondigd; activisten hebben alle winkeleigenaren opgeroepen de deuren vanaf maandag tot en met woensdag te sluiten uit solidariteit met de protesten. Niet alle winkels hebben aan de oproep gehoor gegeven, maar op beelden die rondgaan van populaire winkelgebieden is te zien hoe in sommige delen alle rolluiken naar beneden zijn getrokken.

Ook wordt opgeroepen op de dagen van de staking te gaan protesteren – met name woensdag moet uitmonden in een grootschalige demonstratie. Die dag is officieel de ‘Dag van de Student’, waarop het doodschieten van drie studenten in 1953 wordt herdacht, en waarop studenten vaker samenkomen om te demonstreren.

Doodvonnissen

Dat er in de aanloop naar deze geplande acties vage berichten rondgaan over het wel of niet afschaffen van de religieuze politie heeft volgens sommige activisten als doel de angel uit de demonstraties te halen, door de indruk te wekken dat de autoriteiten bereid zijn hervormingen door te voeren.

Voor veel demonstranten zou het afschaffen van de religieuze politie ook niet ver genoeg gaan. “Zelfs als ze de verplichte hidjab zouden afschaffen, dan wil het volk alsnog de val van het regime,” vertelt activist Azam Jangravi – die inmiddels in Canada woont – aan The Wall Street Journal.

Ondertussen lijkt het regime de druk op Iraniërs die blijven demonstreren op te willen voeren, door angst te zaaien over de mogelijke gevolgen. Het hoofd van de rechterlijke macht, Gholam-Hossein Mohseni Ejei, zei maandag dat de vonnissen van de demonstranten die tot nu toe ter dood zijn veroordeeld, snel voltrokken zullen worden.

Phishing

Mensenrechtenorganisatie Amnesty International zegt dat er tot nu toe minstens 28 mensen, onder wie drie kinderen, een doodvonnis hebben gekregen. Het beschuldigt de autoriteiten van het inzetten van de straf als ‘een instrument van politieke repressie’. Tijdens de protesten zijn volgens Iraanse mensenrechtenorganisaties al minstens 470 mensen gedood.

Ook brachten het Security Lab van Amnesty, gespecialiseerd in cybersecurityzaken, en Human Rights Watch maandag samen een onderzoek naar buiten waaruit blijkt dat minstens achttien critici doelwit zijn geweest van phishingaanvallen door pro-Iraanse hackers. Onder die critici zijn bekende activisten, journalisten, onderzoekers en diplomaten die zich bezighouden met het Midden-Oosten.

In drie gevallen lijkt dit gelukt te zijn – gevreesd wordt dat de hackers mogelijk informatie hebben kunnen verzamelen van Iraniërs die met de doelwitten in contact stonden.