Iraakse premier ongedeerd na raketaanval op zijn huis

Inwoners van Bagdad hoorden het geluid van een explosie gevolgd door geweervuur uit de richting van de zwaar beveiligde Groene Zone van de hoofdstad, waar voornamelijk buitenlandse ambassades en regeringskantoren gevestigd zijn. “De premier heeft geen verwondingen opgelopen en verkeert in goede gezondheid”, aldus de autoriteiten.

Twee Iraakse functionarissen zeiden dat de woning van al-Kadhimi werd getroffen door raketvuur. De premier laat op Twitter weten in orde te zijn. “Ik roep op tot kalmte en terughoudendheid bij iedereen in het belang van Irak.” Wie er achter de aanval zit is onduidelijk. Niemand heeft nog de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

De Verenigde Staten hebben de droneaanval al veroordeeld als “een terreurdaad”. “We zijn opgelucht te horen dat de premier ongedeerd is”, aldus woordvoerder Ned Price van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. “Wij staan in nauw contact met de Iraakse veiligheidsdiensten die belast zijn met de handhaving van de soevereiniteit en onafhankelijkheid van Irak en hebben onze hulp aangeboden bij hun onderzoek naar deze aanval”, voegde hij eraan toe.

Uitslag verkiezingen

Sinds de verkiezingen van 10 oktober is het onrustig in Bagdad. Enkele honderden pro-Iraanse sjiitische milities protesteren al weken bij de ingang van de Groene Zone. De demonstranten zijn het niet eens met de uitslag van de parlementsverkiezingen in Irak. Zij waren zelf de grote verliezers van de verkiezingen.

Vrijdag liepen de protesten uit op gewelddadige confrontaties met de politie. Agenten werden bekogeld met stenen en verschillende politiemensen raakten gewond. De politie vuurde daarop traangas en kogels af op de demonstranten, ten minste een van de actievoerders kwam om.