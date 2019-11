Iraakse militairen gaan orde herstellen

Betogers staken woendag het Iraanse consulaat in Najaf in brand. Beeld EPA

In elke provincie is een crisiscentrum ingericht, waar het leger samen met de burgerlijke autoriteiten de ongeregeldheden de kop in moet drukken, hebben de Iraakse autoriteiten laten weten. Bij de protesten zijn al zeker 350 mensen om het leven gekomen. In Nasiriya zijn donderdag bij pogingen van veiligheidstroepen om blokkades van demonstranten te breken, zeker acht doden en vijftig gewonden gevallen.

De crisiscentra zijn opgericht in opdracht van de onder vuur liggende premier Adel Abdel Mahdi. Woensdag was er een nieuwe escalatie in de weken van gewelddadige protesten. Betogers staken het Iraanse consulaat in Najaf in brand en riepen: “Leve Irak, Iran eruit!.” De woede van de demonstranten richt zich al weken op de regering van premier Adel Abdel Mahdi die volgens hen overeind wordt gehouden door Iran.

Maatregelen

Eerder deze maand schoten veiligheidstroepen voor het Iraanse consulaat in Karbala, vier mensen dood toen het pand werd belaagd. Donderdag eiste Iran maatregelen om diplomatieke vertegenwoordigingen tegen ‘agressors’ te beschermen. De woede in het sjiitische zuiden van Irak tegen het sjiitische buurland Iran lijkt een escalatie van het protest. Najaf, 140 kilometer ten zuiden van Bagdad, is een sjiïtisch heiligdom.

Sinds de Verenigde Staten het Iraakse regime van dictator Saddam Hussein (1937-2006) ten val brachten, is de invloed van Iran enorm toegenomen. Saddam Hussein onderdrukte de sjiitische meerderheid wreed en na zijn val namen sjiieten met steun van Iran het heft in handen.

Ongeveer 65 procent van de bijna 40 miljoen Iraki’s is sjiitisch. Dat de woede zich vooral tegen Iran richt, komt niet alleen door de slechte economische situatie en het beroerde imago van de huidige premier. Veel Iraki’s zijn de religieuze ijver van gewapende milities en politieke partijen van islamisten waarmee Iran zich in de Iraakse politiek mengt beu. Veel Iraakse sjiieten moeten ook niets hebben van het politieke systeem van het buurland, waar een aartsconservatieve sjiitische geestelijkheid heerst.