Inwoners van het Republikeinse Kansas spreken zich massaal uit vóór abortusrecht

Voorafgaand aan de stemming in Kansas werd door beide kampen volop campagne gevoerd. Beeld Getty Images

“Deze uitslag maakt nog eens duidelijk wat we al wisten: de meerderheid van de Amerikanen is het erover eens dat vrouwen toegang moeten hebben tot abortus,” zei president Joe Biden. “Ze hebben het recht om zelf te beslissen over hun eigen gezondheid.” De stemmen worden nog geteld, maar volgens persbureau AP stemt zeker 60 procent tegen het amendement.

Dat Biden reageerde op de uitslag in Kansas, een staat met een kleine drie miljoen inwoners in het centrum van het land, zegt veel over de symbolische waarde van het referendum. Kansas was de eerste Amerikaanse staat waar de bevolking zich direct kon uitspreken over abortus sinds het Hooggerechtshof een streep zette door de uitspraak van Roe vs. Wade, de zaak waarmee sinds 1973 het recht op abortus landelijk was vastgelegd.

Eerder gestemd voor Trump

De uitkomst is een klinkende overwinning voor de voorstanders van het recht op abortus. Dat de mensen in Kansas bovendien in groten getale kwamen opdagen – de opkomst lag een stuk hoger dan bij andere voorverkiezingen, waarmee de stemming samenviel – zal hen extra hoopvol stemmen.

Zeker omdat de winst werd behaald in een overwegend Republikeinse staat: bij de presidentsverkiezingen in 2020 behaalde Donald Trump bijvoorbeeld nog een meerderheid van 56 procent.

Democraten zullen hopen dat het schrappen van Roe vs. Wade progressieve kiezers op de been zal brengen. De potentie is er, aangezien 61 procent van de Amerikanen volgens het het Pew Research Center vindt dat abortus in (bijna) alle gevallen legaal moet zijn.

Of de uitslag in Kansas navolging zal krijgen in andere staten, moet blijken. In november wordt in Kentucky en Montana gestemd over vergelijkbare amendementen. Voor vrouwen in omliggende staten blijft Kansas een toevluchtsoord: bijna de helft van de abortussen wordt uitgevoerd bij vrouwen van buiten Kansas. Zij zijn vooral afkomstig uit nabijgelegen staten als Texas, Oklahoma en Missouri, waar abortus (vrijwel) verboden is.