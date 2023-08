Inwoners Split zijn feestende Nederlandse jongeren beu: ‘Elke dag wordt tegen mijn huis geplast’

Sinds het einde van de corona-epidemie is de Kroatische stad Split dé hippe keuze geworden voor wie houdt van zon, zee en zuipen. Beeld Getty Images

Het is het begin van de avond, en Lara Arapovic Bonacic (43) maakt zoals vaker een wandeling door het centrum van haar woonplaats, de Kroatische havenstad Split. “Kijk, dat is de buitenkant van mijn huis,” zegt ze, wijzend naar haar appartement in de oude stadsmuur. “Elke nacht staan daar jongeren tegenaan te plassen.”

Haar vriendin Ana Peraica (51) woont aan het centrale plein van de historische binnenstad, omringd door zuilen. “Sommige bars gaan om middernacht dicht, andere om 2 uur ’s ochtends en om 4 uur de clubs. Dat leidt dus drie keer per nacht tot jongeren die lallend langs mijn raam trekken. Vannacht heb ik weer de politie gebeld.”

Wildplassen, openbare dronkenschap en geluidsoverlast door schreeuwende jongeren: het zijn taferelen die bekend zijn van notoire feestplekken als Chersonissos, Mallorca en Albufeira. Maar sinds het einde van de corona-epidemie is de Kroatische stad Split dé hippe keuze geworden voor wie houdt van zon, zee en zuipen. Ook hier zijn stranden en vertier binnen handbereik, maar anders dan die andere kustplaatsen heeft Split ook nog een formidabele historische binnenstad.

Die bestaat grotendeels uit het kolossale voormalige paleis van de Romeinse keizer Diocletianus, die het in de vierde eeuw liet bouwen. De moderne stad Split groeide daaromheen. Midden in dit Unesco-werelderfgoed schreeuwen, pissen en kotsen nu elke nacht jongeren, de hele zomer lang.

Populair door dancefestival

Bewoners weten niet wat ze overkomt. “Het is begonnen met Ultra, een dancefestival dat tien jaar geleden voor het eerst werd georganiseerd,” weet Arapovic Bonacic. “Split was tot dan toe echt een bestemming voor families, of cultureel-historisch geïnteresseerden. Ultra bracht de jongeren hierheen.” Vorig jaar, na corona, kwam de explosie. Jonge Britten, Scandinaviërs maar ook Nederlanders wisten de stad massaal te vinden. Deze zomer vliegt KLM tot drie keer per dag vanaf Schiphol op Split, Transavia verbindt de stad met zowel Schiphol als Rotterdam, en ook Easyjet en Croatia Airlines bieden rechtstreekse vluchten aan.

In juni al bleek Split in rap tempo populair te worden voor eindexamenreizen, maar ook in het hoogseizoen zit de stad vol jongeren. “Mallorca is wel een beetje klaar, Chersonissos is helemaal fout en Marbella veel te ordinair,” verklaart student Jamie (21) uit Amsterdam zijn keuze om met zijn vriendengroep dit jaar voor Split te kiezen. Dat de bewoners klagen over overlast, vindt hij een beetje overdreven. “In Amsterdam hebben we dat ook op de Wallen, daar is het volgens mij erger.”

Meer begrip hebben studenten Robin (21), Jelle (22) en Wouter (21) uit Utrecht, op weg naar de eerste bar van de avond. “We zijn juist naar Split gekomen omdat je hier ook cultuur en historie hebt. Die andere bekende plaatsen zijn alleen maar ingericht op feestende Noord-Europese jongeren,” zegt Jelle. “Dit is de tweede stad van Kroatië, en dan ineens wordt het een hype en krijg je een lading jongeren over je heen,” probeert Robin zich in te leven in de bewoners. “Ja, Split is geen zuipoord,” vult Wouter aan. “Maar dat maken wij er dan wel weer van; we drinken elke avond.”

Luidruchtige clubs

Vriendinnen Lisa, Jenske, Vera en Amy (allen 18, uit Huizen) staan bij een bar in een smal historisch steegje. Ook zij zijn naar Split gekomen omdat het nét wat chiquer is. “In Albufeira heb je één straat waar alle clubs zitten,” zegt Vera. “Dat is voor hier ook een idee misschien, dan hebben bewoners er minder last van.” De meiden bezweren dat we hen vannacht niet lallend en plassend op straat zullen aantreffen. “Nee hoor, wij gaan gewoon naar het toilet.” Ook de andere Nederlanders zeggen zich te gedragen.

Bewoonster Peraica zegt geregeld ’s nachts wakker te worden van geschreeuw, waaronder van Nederlanders. Ze herkent de taal omdat ze enkele jaren in Amsterdam heeft gewoond. Samen met andere medebewoners probeert ze de gemeente Split, die de plotselinge populariteit onder feestjongeren ook maar is overkomen, te bewegen in te grijpen. Onder meer door te pleiten voor vroegere sluitingstijden en het verplaatsen van de luidruchtige clubs naar buiten de stad. Maar dat is nog niet makkelijk: de jongeren brengen heel veel geld in het laatje.

Waarschuwingsborden

Sinds juli staan er wel overal waarschuwingsborden in de stad: op drinken op straat, wildplassen, overgeven en naakt lopen op straat staat een boete van 300 euro. Echt veel zoden zet het nog niet aan de dijk, onder meer omdat er veel te weinig politie is om te handhaven. Inmiddels krijgen hotels ook de eerste signalen dat andere toeristen wegblijven, vanwege de overlast die de jongeren veroorzaken.

Anonieme bewoners filmen inmiddels elke nacht vanuit hun raam het wangedrag, en publiceren het resultaat via Facebook. Op de pagina Getdirekt verschijnen vrijwel dagelijks ontluisterende video’s van jongeren die, al dan niet in benevelde staat, hun behoeften doen op straat, drugs aanschaffen of agressief gedrag vertonen.

Met de flinke media-aandacht die de pagina inmiddels genereert, proberen de bewoners strengere maatregelen af te dwingen. “Hopelijk zet het de gemeente en andere beleidsmakers aan het denken,” zegt Peraica. “Over de vraag of al dat geld het waard is om de kwaliteit van de levens van een hele binnenstad compleet te ruïneren.”