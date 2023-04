Invloedrijke Russische militaire blogger dood door explosie Sint-Petersburg

Het café in Sint-Petersburg na de explosie. Beeld ANP / EPA

Pro-Kremlinblogger Vladlen Tatarski heeft zich geregeld achter de Russische invasie in Oekraïne opgesteld. Het is onduidelijk of hij een doelwit was. Ook is onduidelijk wie er achter de ontploffing zit.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft de dood van Tatarski, wiens echte naam Maxim Fomin was, bevestigd. Hij had meer dan 560.000 volgers op Telegram en was een van de prominentste van de invloedrijke militaire bloggers.

Veiligheidsmaatregelen

Het café waar de bom ontplofte was ooit van Jevgeni Prigozjin, eigenaar van het Wagner-privéleger dat in Oekraïne voor Rusland vecht. De organisatoren van de bijeenkomst in het café, de Cyber Front Z-beweging, zeiden volgens lokale media in een reactie dat er veiligheidsmaatregelen waren genomen, maar dat die onvoldoende zijn gebleken.

Tatarski was een van de aanwezigen bij een ceremonie in september in het Kremlin waar de annexatie door Rusland van vier gedeeltelijk bezette regio’s in Oekraïne werd afgekondigd. “We zullen iedereen verslaan, we zullen iedereen doden, we zullen iedereen beroven die nodig is. Alles zal zijn zoals we het willen,” zei hij destijds.

Daria Doegina

Als Tatarski het doelwit was, zou het de tweede moord op Russische bodem zijn op een spraakmakende figuur die verband houdt met de oorlog in Oekraïne. Moskou beschuldigde de Oekraïense geheime dienst in augustus van de moord op Daria Doegina. Deze dochter van de ultranationalistische ideoloog Aleksandr Doegin kwam om bij een autobomaanslag. Kyiv ontkende betrokkenheid, maar ook vanuit de VS kwamen berichten dat dat anders zou liggen.

