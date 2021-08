Internationale evacuaties op gang: buitenlanders mogen weg, Afghanen worden tegengehouden

De Amerikaanse generaal Kenneth McKenzie, die de leiding had over de militaire operaties in Afghanistan, op het vliegveld van Kabul. Beeld U.S. Navy via Reuters

Er werd woensdag geschoten rond het vliegveld van Kabul en getuigen meldden explosies. Maar de gewonden vielen in het gedrang om weg te komen. Zeventien personen zouden ernstig in de verdrukking zijn geraakt. De Taliban hielden, volgens plaatselijke media, met extra controleposten en ook met geweld Afghanen weg bij het vliegveld. De BBC meldde dat vrouwen en meisjes daarbij zweepslagen hadden gekregen.

Niettemin konden de laatste 24 uur ongeveer vijfduizend mensen worden geëvacueerd, aldus een anonieme westerse veiligheidsbeambte op het vliegveld van de Afghaanse hoofdstad. De meesten van hen waren ambassadepersoneel, veiligheidsbeambten en personeel van westerse hulporganisaties. Hoeveel Afghanen er onder hen waren is niet bekend.

Het leeuwendeel van de evacués vertrok met Amerikaanse vliegtuigen. Er zouden inmiddels 4500 Amerikaanse soldaten op het vliegveld zijn gestationeerd voor de veiligheid daar en de afwikkeling van de evacuatie. De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel meldde dat de Britten nu zo’n duizend mensen per dag ophalen.

Pendeldienst

Duitsland heeft een pendeldienst opgezet tussen Kabul en Tasjkent, de ruim 700 kilometer noordelijk gelegen hoofdstad van Oezbekistan. Van daaruit werden woensdag de eerste evacués doorgevlogen naar Frankfurt. “Iedereen wil wegkomen. We hebben onszelf gered maar we konden onze gezinnen niet meenemen,” aldus een geëvacueerde Afghaan tegen wachtende Duitse media.

Duitsland, dat twee militaire toestellen van het type Airbus A400M inzet, had al tachtig commando’s van special forces vrijgemaakt om in Kabul Duitse burgers en Afghaanse werknemers van de Duitse ambassade te beschermen. Nog eens vijfhonderd Duitse soldaten werden daar dinsdag aan toegevoegd. Ze zullen ook diplomaten en burgers uit andere landen bijstaan.

Volgens een woordvoerder van het Duitse ministerie van Defensie was het dinsdagochtend nog steeds moeilijk mensen aan boord van de vliegtuigen te krijgen, maar ‘zolang dat mogelijk is zullen we Duitse staatsburgers, voormalige Afghaanse werknemers en andere bedreigde personen blijven evacueren’. Er zouden in totaal 2500 Afghanen op de loonlijst hebben gestaan van de Duitse missie in Afghanistan. De Duitse krant Bild berichtte dat de regering wil onderhandelen met de Taliban over het vertrek van ‘lokale krachten’ die voor Duitse instellingen hebben gewerkt, maar geen Duits paspoort hebben.

Op de Britse lijst van urgente gevallen zouden volgens The Daily Mail nu zesduizend Britten en Afghanen staan. Premier Boris Johnson zei de komende jaren zeker 25.000 Afghaanse vluchtelingen te willen opnemen. Frankrijk heeft twee toestellen gemobiliseerd, die pendelen tussen Kabul en Abu Dhabi, 1800 kilometer westelijk, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Op de Franse ambassade zouden zich enige honderden Fransen en ook Afghanen die voor de Fransen hebben gewerkt hebben verschanst, aldus de Franse krant Libération. De hele groep verwacht onder begeleiding te worden geëvacueerd. In Rome werd ook de terugkeer van een reddingsvlucht verwacht, een Spaans toestel was onderweg.

Escorte

Opmerkelijk was het escorteren van honderdvijftig Indiase diplomaten en staatsburgers. Een groep Talibanstrijders, gewapend met granaatwerpers en automatische geweren, bracht ze naar het vliegveld. Opmerkelijk, aangezien juist India zich hard had uitgelaten over de Taliban – die ook nog eens de steun hebben van Pakistan, de aartsrivaal van India. Een van de evacués vertelde bij thuiskomst dat de Taliban kort tevoren op zijn werk waren geweest om naar hem te informeren.

De Taliban houden de meeste Afghanen tegen, zo wordt gemeld. De nieuwe machthebbers zouden onder meer willen voorkomen dat geschoolde vakmensen het land verlaten en niet van plan zijn nog langer Afghanen zonder buitenlands paspoort uit te laten reizen.

Twee terminals

Het vliegveld van Kabul heeft twee terminals die worden gescheiden door een startbaan. Het ene deel is militair en valt nu onder het Amerikaanse leger. De andere kant is voor de burgerluchtvaart en viel onder de Afghaanse douane en politie, maar sinds de dramatische bestorming van terminals en de landingsbaan hebben de Amerikaanse soldaten ook hier de touwtjes in handen.