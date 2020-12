Internationaal Strafhof ziet reden voor onderzoek Venezuela

Nicolás Maduro, de president van Venezuela. Beeld Reuters

De Verenigde Naties stelden in september al vast dat het regime van de linkse president Nicolás Maduro zich systematisch schuldig heeft gemaakt aan mensenrechtenschendingen, waaronder misdaden tegen de menselijkheid als moord en marteling.

Het Internationaal Strafhof doet sinds 2018 onderzoek naar Venezuela en verwacht volgend jaar te beslissen of er een volwaardig strafonderzoek naar het regime komt. In het jaarrapport dat maandag werd gepubliceerd staat dat de aanklager ‘heeft geconcludeerd dat de beschikbare informatie op dit moment een redelijke basis biedt om aan te nemen dat, ten minste sinds april 2017, de civiele autoriteiten, militairen en individuele aanhangers van de regering misdaden tegen de menselijkheid hebben gepleegd’.

Marteling en mishandeling

In 2017 waren er maandenlang demonstraties tegen de regering, die de strijd was aangegaan met de oppositiemeerderheid in het parlement. In die periode werden veel beschuldigingen geuit van marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen. Minstens 125 demonstranten werden omgebracht.

Het Venezolaanse ministerie van Informatie reageerde maandag niet op een verzoek om commentaar. De regerende Socialistische Partij heeft in het verleden dikwijls gesteld dat de antiregeringsdemonstraties gewelddadige pogingen zijn om de regering omver te werpen en dat tegen alle mensenrechtenschendingen vervolging is ingesteld.

Gerechtigheid

Maduro’s tegenstanders hebben verheugd gereageerd op het nieuws uit Den Haag. Ze hopen dat het onderzoek op korte termijn voor verandering zorgt in het land dat geplaagd wordt door economische misère. Ook Human Rights Watch reageerde positief op het rapport. Dat helpt de slachtoffers van het Maduroregime in hun zoektocht naar gerechtigheid, aldus de mensenrechtenorganisatie.

Procedures bij het Internationaal Strafhof kunnen jaren duren, en in het verleden is het niet eenvoudig gebleken om uitgegeven arrestatiebevelen ook uitgevoerd te krijgen. Het Internationaal Strafhof werd in 2002 opgezet om verdachten te vervolgen in verband met misdaden op het grondgebied van de aangesloten lidstaten als die zelf weigeren of niet in staat zijn om vervolging in te stellen.