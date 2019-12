Internationaal Strafhof onderzoekt oorlogsmisdaden in Palestijnse gebieden

De openbaar aanklager van het Internationaal Strafhof in Den Haag is ervan overtuigd dat ‘oorlogsmisdaden zijn of worden begaan’ in de Palestijnse gebieden en stelt een onderzoek in. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu noemt het besluit ‘ongegrond en schandelijk’.

Fatou Bensouda, de openbaar aanklager, zegt in haar verklaring dat ze voldoende informatie heeft om een officieel onderzoek te starten naar de situatie op de Westelijke Jordaanoever, inclusief Oost-Jeruzalem, en de Gazastrook.

Wel heeft ze ‘vanwege het unieke en uiterst omstreden onderwerp’ de Preliminaire Kamer van het Internationaal Strafhof gevraagd te oordelen over waar ze precies onderzoek mag doen. De reikwijdte van de Palestijnse gebieden is namelijk omstreden. Volgens Bensouda moet er zo snel mogelijk antwoord komen op deze vraag, omdat er gerechtigheid moet komen voor de slachtoffers.

‘Ongegrond en schandelijk’ besluit

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft vrijdag onmiddellijk gereageerd op het besluit en noemde het ‘ongegrond en schandelijk’. Volgens hem heeft het Strafhof niet het recht om onderzoek te doen naar deze gebieden omdat Palestina ‘geen onafhankelijke staat is’.