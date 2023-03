Internationaal Strafhof in Den Haag vaardigt arrestatiebevel uit tegen Poetin

Vladimir Poetin. Beeld AFP

Volgens het strafhof is Poetin verantwoordelijk voor het onwettelijk deporteren van kinderen en het overbrengen van de kinderen, van Oekraïens grondgebied naar Rusland.

Ook tegen Maria Lvova-Belova is een arrestatiebevel uitgevaardigd. Zij is de Russische commissaris voor kinderrechten. Ook zij wordt verantwoordelijk gehouden voor de vermeende deportaties uit de door Rusland bezette gebieden in Oekraïne.

Rusland erkent ICC niet

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat het arrestatiebevel voor Poetin geen betekenis heeft, omdat het land niet is aangesloten bij het zogeheten Statuut van Rome, dat de wettelijke basis voor de rechtbank is. “Rusland draagt geen verantwoordelijkheden tegenover het ICC,” aldus de woordvoerder.

Het is nog onduidelijk hoe het ICC het arrestatiebevel wil uitvoeren. Omdat Rusland het ICC niet erkent, is het onwaarschijnlijk dat Poetin ook daadwerkelijk voor het strafhof zal verschijnen. Het ICC kan bovendien geen rechtszaak houden in de afwezigheid van de beschuldigde.

Oekraïne noemt het arrestatiebevel desondanks ‘historisch voor Oekraïne en het internationale rechtssysteem.’ Volgens het kantoor van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is het ‘slechts het begin.’

Aanklager Karim Khan van het ICC opende een jaar geleden een onderzoek naar mogelijke oorlogsmisdaden tegen de menselijkheid en genocide in Oekraïne, waaronder tegenover kinderen. Moskou heeft herhaaldelijk ontkend dat Rusland oorlogsmisdaden heeft gepleegd sinds het land Oekraïne ruim een jaar geleden binnenviel.