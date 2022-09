Instagram krijgt automatische bescherming tegen dickpics

Beeld AP

Instagram gaat geen foto’s scannen op eigen servers. In plaats daarvan gebruikt het bedrijf ‘technologie op je apparaat’ om te bepalen of een foto naakt bevat of niet, blijkt uit een screenshot van ontwikkelaar en leaker Alessandro Paluzzi. Meta heeft nog geen details gegeven over de werking van de functie en of er eisen zijn aan het apparaat waarop die wordt gebruikt.

Instagram bevestigt het nieuws op de Amerikaanse techwebsite The Verge en zegt dat het in de komende weken meer bekendmaakt over de functie. Het wordt in elk geval een optie in de app en gebruikers zullen alsnog de mogelijkheid hebben om de foto te bekijken. Instagram heeft al een DM-filter voor ongewenste woorden.

Het nieuwe filter moet het aantal ongewenste naaktfoto’s dat gebruikers te zien krijgen op termijn gaan verminderen. Vooral veel vrouwen krijgen er op het platform mee te maken. Instagram gaat de functie Nudity Protection noemen.