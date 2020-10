Instagram herziet borstenbeleid na campagne plussize model

Nyome Nicholas-Williams’ Instagram-pagina, waar zij in juli haar social media-campagne begon. Beeld Instagram

Nicholas-Williams begon een anti-racisme campagne nadat in juli een foto van haar met ontbloot bovenlijf werd verwijderd. Volgens haar was het verbieden van haar foto, waarop ze haar borsten omarmd en haar tepels niet te zien zijn, een teken dat Instagrams algoritme vooroordelen had op basis van huidskleur: “Miljoenen foto’s van slanke, naakte witte vrouwen zijn dagelijks op Instagram te vinden, maar een dikke zwarte vrouw die haar lichaam viert wordt verwijderd?”

De fotograaf, Alexandra Cameron, is het met Nicholas-Williams eens. Cameron heeft duizenden foto’s op Instagram staan, vertelde ze aan The Guardian. “Ik heb vele foto’s gepost van witte vrouwen die minder kleren aan hebben dan Nyome, en die zijn nooit verwijderd. Dit was de eerste keer dat het me overkwam.”

Ceo Adam Mosseri zei in juni al op zijn eigen Instagram-pagina dat het platform zocht naar manieren om inclusiever te worden. “We onderzoeken vastberaden op wat voor manieren ons beleid, onze middelen en onze processen zwarte mensen en andere ondervertegenwoordigde groepen op Instagram raken.”

Gewicht

Naast huidskleur, noemt Nicholas-Williams ook gewicht als een factor in Instagrams selectieve censuur. Hierin is zij niet alleen. Vorige week verwijderde Instagram een foto van de Australische comedian Celeste Barber waarop zij haar borst met de hand afdekt. Barber parodieerde echter een nagenoeg identieke foto van een slank model, die niet werd verwijderd.

Volgens een woordvoerder van Instagram zal het wat tijd kosten om het nieuwe beleid correct door te voeren, maar is het techbedrijf vastberaden om het goed te doen. “De feedback (van Nicholas-Williams, red.) hielp ons begrijpen waar ons beleid tekortschoot en hoe we het konden verbeteren,” zegt de woordvoerder tegen Reuters.

Nicholas-Williams is positief over het nieuws en heeft gezegd het platform in de gaten te houden om te zien of de nieuwe richtlijnen worden geïmplementeerd, laat ze aan Reuters weten.

Hoewel Instagram de richtlijnen voor het tonen van borsten in de app heeft aangepast, verbiedt het nog steeds foto’s waarop vrouwentepels te zien zijn of waarop borsten worden geportretteerd op een mogelijk pornografische manier. Zo blijven bijvoorbeeld foto’s waarop mensen ‘borsten vastgrijpen, een grijpende beweging maken met gebogen vingers in de borst of een duidelijke verandering in de vorm van de borst laten zien’ verboden.