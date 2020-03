Inreisverbod VS heeft enorme sociale en economische impact

President Trump sprak vannacht de Amerikanen toe vanuit de Oval Office. Beeld EPA

De luchtvaart zal als eerste gevolgen ondervinden van het Amerikaanse inreisverbod, dat dertig dagen geldt. Vanaf vrijdagnacht komen reizigers uit een groot deel van de Europese Unie, Nederland incluis, Amerika niet meer in. Alleen Europeanen met familie in het land en terug­kerende Amerikanen mogen de grens nog passeren, na een grondige controle.

De Amerikaanse president Trump probeert zo verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Via een officiële verklaring liet de Europese Unie donderdagochtend weten het besluit van Trump af te keuren.

De onverwachte maatregel kwam vanochtend hard aan bij KLM en Schiphol. Het inreisverbod heeft grote gevolgen voor Nederlanders met vakantieplannen in Amerika, voor zakenreizigers, internationale bedrijven en ga zo maar door. En voor de luchtvaart. Schiphol concentreert zich in eerste instantie op de reizigers die niet meer weg kunnen, zegt directeur Dick Benschop. “Dat is onze eerste zorg. Het is een enorme stap, met grote consequenties.” De luchthaven onderzoekt nog of maatregelen nodig zijn.

Voor KLM zijn de gevolgen nog groter. De luchtvaartmaatschappij voert dagelijks 33 vluchten uit naar 11 bestemmingen in de VS. Vorige maand vervoerde Air France-KLM 3,9 miljoen passagiers naar dit deel van de wereld.

Door het inreisverbod valt een groot deel van de omzet weg. Daar blijft het niet bij, zegt luchtvaarteconoom Eric Pels, verbonden aan de VU. Noord-Amerika is de winstgevendste markt voor KLM. Europese vluchten zitten op het randje van verlies of winst. “KLM heeft Noord-Amerika nodig om in Europa te kunnen vliegen,” zegt hij. Hij verwacht dat het Amerikaanse inreisverbod ook gevolgen heeft voor vluchten binnen Europa. Pels voorspelt dat een aantal luchtvaartmaatschappijen deze crisis niet overleeft.

Beurs opnieuw onderuit

De economische schade blijft niet beperkt tot luchtvaart en het toerisme, zegt Marieke Blom, hoofdeconoom van ING. Zij wijst op de zogenoemde tweede-orde-effecten. Als KLM niet vliegt, is ook geen catering nodig. De cateraar houdt oproepkrachten thuis, die hierdoor minder inkomsten hebben en bezuinigen op hun uitgaven. Dat merken de winkels weer, die hebben minder personeel nodig, enzovoort.

Hoe groot de economische schade is, hangt af van de duur. “Maar ik denk dat de maatregelen in Noord-Brabant grotere effecten hebben dan het inreisverbod. Hoe dichterbij, hoe erger.”

De Amsterdamse beurs boekte donderdagochtend opnieuw grote verliezen. Air France-KLM ging het hardst onderuit.

De vraag rijst of al deze maatregelen tot een economische recessie zullen ­leiden. “Het onderliggende tempo van onze economie is nog goed,” zegt Blom. “We hebben nog wat ruimte voordat we in een recessie belanden. Maar hoe langer het duurt, hoe groter de schade.”

Een deel van de schade is blijvend en valt niet in te halen na de crisis. Toeristen die nu hun reis schrappen, gaan bijvoorbeeld niet ineens twee keer op vakantie als corona onder controle is.

Overheden kunnen de schade beperken door werktijdverkorting in te voeren, btw-betalingen op te schorten of garant te staan voor bedrijven die willen lenen. “We moeten voorkomen dat gezonde bedrijven omvallen,” aldus Blom.

Volg alles over het coronavirus in ons liveblog.