Inmiddels 36 doden geteld na instorting flatgebouw Florida

Een berg puin op de plek waar het flatgebouw stond. Beeld REUTERS

De hoop dat er nog overlevenden worden gevonden in het gebouw met ongeveer 130 appartementen dat op 24 juni instortte, is vervlogen. De Amerikaanse president Joe Biden heeft dinsdag contact met de lokale autoriteiten gehad, aldus Levine Cava. Hij wilde volgens haar ervoor zorgen dat de families en de overlevenden in Surfside de steun krijgen die ze nodig hebben. De burgemeester zegt zeer dankbaar te zijn voor de voortdurende steun die ze van de president krijgt.

Reddingswerkers hebben de zoektocht naar slachtoffers maandag hervat, na een onderbreking om de instabiele overblijfselen van het complex met hulp van explosieven neer te halen. Dat gebeurde mede vanwege een tropische storm die het bergingswerk in gevaar kon brengen. Sindsdien zijn negen lichamen geborgen. Het bergingswerk wordt bemoeilijkt door uitlopers van de naderende storm Elsa.