Ineens is het raak met corona op Franse campings

Bekijk de landkaart van Frankrijk en het is meteen duidelijk: de meeste besmettingen zijn dáár waar de toeristen zijn. De vierde coronagolf in Frankrijk treft vooral het Middellandse Zeegebied, de Atlantische kust en Parijs en omstreken. Dat zijn precies de favoriete bestemmingen van Nederlanders.

In het departement Aude bijvoorbeeld, aan de Middellandse Zee, groeide het aantal besmettingen in één week liefst 260 procent. In drukke straten is daar het mondkapje opnieuw verplicht gesteld. “De druk op de ziekenhuizen neemt weer toe,” liet de prefectuur weten.

Iets zuidelijker, tegen de Spaanse grens, ‘explodeert het aantal besmettingen’, zei arts en regeringsadviseur Olivier Guérin. “In departementen waar veel toeristen komen, is het moeilijker afstand te houden.”

Het zijn vooral jongeren van 20 tot 29 jaar die feestend vakantie vieren en zo het virus overdragen.

Bij Nederlanders aan de Middellandse Zee gaan nog niet meteen alarmbellen rinkelen. “Welnee. We zijn allebei twee keer gevaccineerd, hebben ons gele boekje meegenomen en de CoronaCheckapp is geïnstalleerd,” zegt Marianne Bijlsma uit Emmen die net met haar man is aangekomen op camping La Camassade vlak bij Nice. “Op de camping hier moet je een masker op, afstand houden en overal staat handgel. En het is hier heel ruim. Er zijn ook minder bezoekers dan in andere jaren.”

Groeiende zorgen

Intussen doet zich in Frankrijk een nieuw fenomeen voor: campingclusters. In twee departementen aan de westkust is het virus opgelaaid tussen tenten en caravans. In de Vendée was er een uitbraak op 22 campings. Volgens de regionale gezondheidsdienst werden daar 82 besmettingen geconstateerd. Daarvan waren er 54 onder het personeel en 28 onder bezoekers.

In tientallen badplaatsen in de Vendée is het dragen van een mondkapje op straat weer verplicht gesteld. De autoriteiten hebben er tienduizend extra coronavaccins besteld.

Ten noorden van de Vendée, in het departement Loire-Atlantique, werden vorige week twintig medewerkers van één camping positief getest. De regionale radio bezocht de plek daarna en constateerde dat de camping gewoon open was, dat niemand een masker droeg, dat mensen in het zwembad zwommen en dat de dansavond gewoon doorging.

In Frankrijk leiden de cijfers inmiddels tot toenemende zorgen over het toerisme. “Er bestaat zoiets als een coronavakantie-effect,” vertelde epidemioloog Alexandre Mailles op een persconferentie. Veel risicofactoren komen namelijk samen. Op campings zijn vaak gemeenschappelijke activiteiten, in de horeca zitten de bezoekers vaak dicht op elkaar. En reizen naar Frankrijk mág, ook vanuit ‘rode’ landen als Nederland en Spanje: een negatieve test­uitslag volstaat.

Geen prik, geen drankje

Veel Fransen hebben hun hoop nu gevestigd op de zogeheten pass sanitaire, het bewijs dat je gevaccineerd of getest bent. De regering wil die pas invoeren als toegangsbewijs voor plaatsen waar veel mensen samenkomen, zoals de horeca.

In Normandië zijn ze daar alvast mee begonnen. In twaalf populaire badplaatsen, waaronder Deauville en Trouville, geldt al: geen prik of negatieve testuitslag: geen hapje, geen drankje. “We móesten wel iets doen,” zei Philippe Court, prefect van het departement Calvados. “De deltavariant rukt op, het aantal toeristen loopt op en het is vakantietijd met alle activiteiten van dien. We hebben daardoor hier al te maken met verschillende coronaclusters.”