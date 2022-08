‘Indische zeekoe uitgestorven in Chinese kustwateren’

Een doejong in de Rode Zee bij Marsa Alam. Beeld iStockphoto/Getty Images

Het onder water grazende zeezoogdier staat al enige jaren op de rode lijst van bedreigde diersoorten van de Internationale Unie voor Natuurbehoud (IUCN). De doejong is vooral in de problemen gekomen door het verdwijnen van zeegrasbedden.

Omdat het zeegrasareaal jaarlijks 7 procent slinkt, een gevolg van de klimaatverandering, kan de Indische zeekoe steeds minder voedsel vinden. De zachtaardige lobbesen hebben echter ook te lijden onder overlast door visserij en scheepvaart. Wetenschappers van de Zoological Society of London (ZSL), het instituut voor zoölogie in Londen, hebben de doejong nu in Chinese wateren ‘functioneel uitgestorven’ verklaard.

In 1988 werd de doejong door de Chinese staatsraad geclassificeerd als een ‘eersteklas nationaal belangrijk beschermd dier’. Daardoor zou de zeekoe in China het hoogste beschermingsniveau moeten genieten, maar veel heeft dat niet geholpen.

Drie meldingen

Sinds 2008 is het dier nauwelijks nog gezien, aldus de onderzoekers. Slechts 3 van de 788 ondervraagde bewoners uit Chinese kustgemeenschappen meldden de afgelopen vijf jaar een doejong te hebben gezien. Dat zou erop duiden dat de soort zichzelf niet langer in stand kan houden.

Het dier bestaat nog wel op andere tropische plekken in de Indische en de Stille Oceaan, maar de bedreiging voor het voortbestaan is daar net zo groot, aldus onderzoeker Samuel Turvey van ZSL. “Onze nieuwe studie toont sterk bewijs van het regionale verlies van deze charismatische in het water levende zoogdiersoort in China – helaas opnieuw een gevolg van niet-duurzame menselijke activiteit.”

Zeemeermin

De zeekoe is een uniek zeezoogdier. Het beest heeft een gewicht van bijna een halve ton en is het enige vegetarische zeezoogdier. In uiterlijk en gedrag is de doejong vergelijkbaar met de lamantijn, de zeekoe die in tropische wateren van de Atlantische Oceaan voorkomt. De doejong onderscheidt zich van de lamantijn door zijn walvisachtige staart. Het dier is net als de lamantijn nieuwsgierig en ogenschijnlijk zachtaardig. De naam doejong is afkomstig van het Maleise woord voor zeemeermin (duyung).