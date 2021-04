Indiërs in Nederland bezorgd om coronasituatie: ‘Vreselijk dat massacrematies nu nodig zijn’

Een crematieplek in New Delhi, 26 april 2021. Beeld AFP

De laatste tijd volgt de Hoofddorpse IT-ontwikkelaar Srilatha Satya (34) het nieuws in haar thuisland India een stuk minder dan voorheen. “Al die beelden van mensen die geen ziekenhuisbed kunnen krijgen of die sterven midden op straat, ik word er doodsbang van,” zegt ze.

“Mensen zijn zo wanhopig dat ze flessen zuurstof stelen van patiënten die wel een tank hebben weten te bemachtigen. Als ik dat zie, breekt mijn hart.”

De tweede coronagolf treft India snoeihard: het aantal coronabesmettingen en -doden is in een maand tijd enorm gestegen en er is een groot tekort aan ziekenhuisbedden, medicijnen en zuurstoftanks. Vooral dichtbevolkte gebieden lijden onder het virus.

“In Delhi en Mumbai zijn nu zoveel doden dat ze met massa’s tegelijk worden gecremeerd, echt vreselijk,” vertelt Harshit Swarna (18), ingenieursstudent aan de Universiteit van Twente, die deels in Enschede en deels bij zijn ouders in Amsterdam woont.

Swarna vreest voor de gezondheid van zijn opa en oma, die recent zijn besmet. “Gelukkig kende mijn vader iemand die kon helpen bij het regelen van een ziekenhuisbed voor mijn opa. Mijn oma zit thuis in isolatie. Ik bel elke dag met ze, en bid dat ze het zullen redden.”

Ook Satya maakt zich zorgen: “Vier neven van me die in Hyderabad wonen, een grote stad in het zuiden, zijn allemaal positief getest, maar hebben tot nu toe gelukkig milde klachten. Ik hoop ontzettend dat het daarbij blijft.”

Begrip

De Indiase premier Narendra Modi roept zijn landgenoten op zich te laten vaccineren en voorzichtig te zijn. Critici vinden dat Modi meer had kunnen doen om de verspreiding van het virus tegen te gaan, omdat zijn regering de afgelopen weken politieke en religieuze massabijeenkomsten toestond.

Volgens de Amsterdamse softwareontwikkelaar Srujan Kumar (35) had Kumbh Mela, een hindoefestival dat eerder deze maand tot duizenden nieuwe besmettingen leidde, niet door moeten gaan. “Maar tegelijk snap ik dat het wel door is gegaan. In India zijn politiek en religie nauw met elkaar verbonden, heel anders dan hier in Nederland.”

Ook Satya heeft begrip voor de Indiase overheid op dit punt. “Deze bedevaart vindt maar eens in de twaalf jaar plaats en is zo belangrijk voor zo veel mensen dat niets of niemand ze had kunnen stoppen. Als er emotie en sentiment bij komt kijken, nemen mensen het gewoon niet meer zo nauw met de coronaregels.”

Druk op de economie

Kumar vindt dat de overheid tijdens de eerste coronagolf goed handelde. “Toen was er een avondklok en een lockdown, en viel het aantal besmettingen mee.”

Maar nu heeft de centrale overheid de aanpak van corona uitbesteed aan de deelstaten. De meeste van hen willen geen lockdown afkondigen, omdat dat slecht is voor de economie. “Ik keur het niet goed, maar ik keur het ook niet af,” zegt Kumar.

Daar is Satya het mee eens. “Als er zo veel druk staat op de economie, en mensen geen geld meer hebben voor eten en drinken, dan is een nieuwe lockdown geen goed idee.”

Swarna zegt zich niet echt bezig te houden met de politieke kant van het verhaal. “Ik denk wel dat het goed is dat de overheid veel geld steekt in vaccinaties en medicijnen, en tegelijk om hulp vraagt bij andere landen, zoals de VS.”

Machteloos

Alsnog is er een groot tekort aan medicijnen. Kumar, wiens ouders in de medische industrie werken, wordt bestookt door vragen van vrienden en kennissen.

“Ik word zo’n vijf keer per dag gebeld door mensen die radeloos zijn en medicijnen nodig hebben. Maar de medicijnen die mijn ouders voor hun werk ontvangen, kunnen ze niet gebruiken voor zichzelf of voor vrienden en familie. Daar houdt de overheid toezicht op, om het handelen op de zwarte markt tegen te gaan. Ik voel me machteloos, omdat ik niets kan doen.”

Satya heeft hetzelfde gevoel: “Het enige wat ik vanuit hier kan doen is geld doneren, dus dat doe ik maar.” Ze hoopt dat India het virus gauw onder controle krijgt.

Swarna gelooft daar niet in. “Het virus is zo gevaarlijk, wetenschappers zijn nog bezig met het onderzoeken van deze nieuwe agressieve mutatie. Ik denk niet dat we het coronavirus binnen een paar maanden onder controle zullen hebben.”