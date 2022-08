Indiana eerste staat VS die abortus verbiedt na uitspraak Hooggerechtshof

Voor- en tegenstanders van abortus tijdens een speciale sessie in het parlement van Indiana. Beeld REUTERS

De wet verbiedt abortus, behalve als de zwangerschap is ontstaan na een verkrachting of incest, of als er een medische noodzaak tot abortus is.

Het Huis van Afgevaardigden in de staat had de wet eerder al goedgekeurd. De Republikeinse gouverneur Eric Holcomb moet nu de wet nog tekenen voordat die van kracht wordt.

Eerder deze week werd het recht op abortus in Kansas juist gehandhaafd, nadat kiezers zich in een referendum massaal hadden uitgesproken tegen een verbod op abortus.