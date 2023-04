India telt nu 1.425.775.850 inwoners en haalt daarmee China in

India heeft niet alleen een grote bevolking, maar ook een heel groot aandeel jongere mensen in de werkende leeftijd. Beeld NurPhoto via Getty Images

Nee, de vlag gaat niet uit in India. De groeiende bevolking – in 2060 zijn er volgens de VN 1,7 miljard Indiërs – geeft volgens Arjun Sharma, als historicus verbonden aan de Katholieke Universiteit Leuven, meer reden tot bezorgdheid dan tot feest. “Meer monden moeten worden gevoed. Uit berekeningen blijkt dat er tienduizend banen per dag moeten bijkomen om het economisch bij te benen. Dat valt niet mee, op dit moment zit 12 procent van de beroepsbevolking zonder werk. In het verleden keken de beleidsmakers in ons land met afgunst naar de eenkindpolitiek in China. In de jaren zeventig promootte Sanjay Gandhi, de zoon van voormalig premier Indira Gandhi, een massaal sterilisatieprogramma dat naar verluidt 6,2 miljoen arme Indiase mannen met geweld steriliseerde. Het had amper effect.”

Tegelijkertijd is er volgens onderzoeker Sharma de afgelopen twee decennia in India toch veel optimisme over de demografische structuur van het land. “India heeft niet alleen een grote bevolking, maar ook een heel groot aandeel jongere mensen in de werkende leeftijd. Op dit moment is 67 procent van de werkenden jonger dan 45 jaar. Daarmee kan het land zeker impact hebben op de wereldeconomie, maar het blijft een grote uitdaging om de armoede aan te pakken.”

Ook Aziëdeskundige Maaike Okano-Heijmans deelt die zorg. Bij een volkstelling in 2011 telde India nog 1,2 miljard inwoners. Sindsdien groeide de bevolking met circa 210 miljoen Indiërs: vergelijkbaar met de totale bevolking van Brazilië.

“Kijk alleen al naar het effect van deze bevolkingsgroei op het klimaat. India neemt overigens een heel duidelijk standpunt in over de aanpak van de klimaatcrisis. De regering van premier Narendra Modi, bijna tien jaar aan de macht, vindt dat de grootste vervuilers uit het heden en zeker ook uit het verleden als eerste verantwoordelijk zijn om klimaatschade aan te pakken. Ze willen best helpen, maar pakken zeker niet de regie.”

Het klimaatstandpunt zegt óók iets over het groeiende Indiase zelfbewustzijn, vindt de aan Instituut Clingendael verbonden Okano-Heijmans. De regering-Modi investeerde honderden miljarden dollars in wegen, spoorlijnen, havens en een digitale infrastructuur. “We zullen India vaker tegenkomen op het wereldtoneel. Met zo'n groeiende afzetmarkt is het land een interessante handelspartner voor Nederland. En vergeet niet dat veel bedrijven al jaren profiteren van ict-specialisten uit India. Indiërs hebben een zeer strategisch denkvermogen, waar we veel van kunnen leren. De westerse ogen gaan langzamerhand verder open voor een land waar we zeker in Nederland weinig aandacht voor hadden.”