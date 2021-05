In Turkije heeft de toerist het rijk alleen: ‘Ons hele leven zijn we al jaloers op Europeanen’

De lege Istiklalstraat in Istanboel. Alleen toeristen mogen rond­wandelen in het centrum. Beeld SOPA Images/LightRocket via Gett

Op een stadsstrand in de badplaats Kusadasi staan gekleurde parasols netjes op een rij. Het zand is schoon en bijna onbetreden. Celil Badikanli staat erbij en kijkt naar een Duitse toerist die een frisse duik neemt in ‘zijn’ zee. “Ons hele leven zijn we al jaloers op Europeanen,” zucht hij. “Het is hier nu beter om toerist te zijn dan ­inwoner van dit land.”

Turkije zit in de strengste lockdown sinds het begin van de pandemie. De besmettingscijfers liepen in april zo hoog op dat een straatverbod van drie weken werd ingevoerd. Maar heb je een buitenlands paspoort en kun je aantonen dat je op vakantie bent, dan gaan alle deuren voor je open. Een noodgreep om de Turkse toerismesector tenminste nog een beetje te laten draaien. Elke euro of dollar is welkom, want weer een seizoen verliezen zou desastreus zijn.

Het levert gemengde reacties op. Ophef was er over een filmpje van een Turkse man die door de politie uit zee wordt gesommeerd en een boete krijgt voor het overtreden van de lockdown. Hij wijst op anderen die ook zwemmen. “Dat zijn Oekraïners,” zegt de agent. “U bent een Turk”.

Op het strand bij een all-inclusive resort zit Aleks uit Kiev een boek te lezen. “Het lijkt wel Tsjernobyl, waar zijn alle mensen?” lacht hij. “Maar ik hou er wel van, ik lees graag. Ik kom hier toch voor mijn rust.”

Strenge regels

In Kusadasi zijn maar drie van de negen grote resorts open. De bezetting in het Korumar Hotel is maar 20 procent. Beter dan niets, zegt eigenaar Tacettin Ozden. “We hebben Bulgaren en Oekraïners. Voor sommige landen is het geen probleem om te reizen. Er komen ook Duitsers en Nederlanders die het niet erg vinden om bij terugkomst in quarantaine te gaan.”

Zijn Nederlandse echtgenote Marieke van der Valk-Ozden hoopt dat ook Nederland het reisadvies voor Turkije binnenkort aanpast. “Als je je aan de maatregelen houdt, kan het gewoon,” zegt ze. “Turkije controleert streng op schoonmaakregels waar de hotels aan moeten voldoen. Gasten hebben totaal geen angst, ze zijn heel blij dat ze hier gewoon rustig kunnen zitten.”

Binnen de muren van het resort is het net alsof er geen lockdown is. De bar is open, er zijn yoga-lessen en er is animatie voor kinderen. Voor toeristen wordt zoveel mogelijk opengehouden. Ze kunnen naar musea, naar de oude stad Ephesus en er zijn zelfs boottochtjes te boeken.

Wie echter buiten de muren van het resort het echte leven instapt, komt terecht in een parallelle wereld. Het centrum van Kusadasi lijkt op een aangeharkte spookstad, met ontelbare dichte rolluiken en opgestapelde terrasstoelen.

Mobiele PCR-teams

“Uit verveling ben ik de winkel maar aan het schoonmaken,” zegt Firat, eigenaar van een kledingwinkeltje dat vanwege de lockdown al drie weken dicht is. “Als de grote groepen toeristen niet komen en de cruiseschepen wegblijven, dan is het voorbij. We hebben vorige zomer al veel schulden gemaakt. We kunnen de rekeningen niet betalen.” De zoveelste lockdown betekende voor sommigen de genadeklap, zegt ­Firat. “Ik ken winkeliers die failliet zijn gegaan. Ik vrees dat er weinig overblijft van de zaakjes hier in de straat.”

Veel financiële steun van de regering krijgen ­deze ondernemers niet. Turkije trekt wel alles uit de kast om het komende seizoen te redden. Een campagne moet toeristen ervan overtuigen dat het land veilig is. In toeristische gebieden rijden mobiele PCR-testteams rond en sinds kort is gestart met het vaccineren van al het toerismepersoneel. De lockdown heeft de besmettingscijfers inmiddels flink omlaag gebracht, volgens de officiële statistieken van de regering.

Voorlopig is het Turkse opendeurbeleid alleen nog een succes voor de toeristen die genieten van de lege stranden en de rustige hotels. “Het is sneu voor de Turken dat ze binnen moeten zitten, maar het is ook wel fijn om al dit moois voor onszelf te hebben,” zegt de Duitse Marissa ­Heidelmann, terwijl ze met haar 3-jarige zoontje langs de branding slentert. “Dit duurt al meer dan een jaar, het was tijd voor een vakantie. ­Covid of niet.”