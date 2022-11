In Stockholm is de helft van de inwoners heel tevreden solo

‘Individualisme is diepgeworteld in de Zweedse cultuur.' Beeld Getty Images

Rond je negentiende uit huis om in je eentje te gaan wonen: in Zweden is het de normaalste zaak van de wereld. Terwijl het aantal eenpersoonshuishoudens in Amsterdam pas de laatste jaren toeneemt, staat Stockholm al decennialang bekend als de solohoofdstad van Europa.

Ongeveer 50 procent van de huishoudens in de Zweedse hoofdstad bestaat uit één persoon, en in heel Zweden leven er gemiddeld 1,9 personen in een huishouden. Ter vergelijking: in de Europese Unie is dit gemiddelde 2,2 personen, en in Nederland 2,0. En waar Nederlanders gemiddeld op hun 23ste het ouderlijk huis verlaten, doen Zweden dat vier jaar eerder.

Collectief individualisme

Historicus Lars Trägårdh schreef het boek The Swedish Theory of Love, over de Zweedse hang naar alleen-zijn. “In Zweden zien we een paradox,” legt hij uit. “Aan de ene kant hebben we veel collectieve waarden en staat de verzorgingsstaat hoog in het vaandel. Aan de andere kant is individualisme diepgeworteld in de Zweedse cultuur.”

Het is juist die combinatie die zorgt voor de ‘radicale autonomie’ van de Zweden, aldus Trägårdh. “In de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw raakten de wetten en het beleid in Zweden meer gefocust op het individu. Mensen hoefden niet meer op hun partners of familie terug te vallen, maar konden vanaf toen bij de overheid terecht. Het individualisme werd collectief geïnstitutionaliseerd.”

Het resultaat: een relatie was niet langer een economische noodzaak. Bepaalde individualistische tradities, zoals laat trouwen en kinderen aanmoedigen zo vroeg mogelijk uit huis te gaan, werden hiermee versterkt. Alleen wonen is daar een uitdrukking van, legt Trägårdh uit. “In Stockholm is het heel normaal om in je eentje te wonen en dat zie je terug in de woningvoorraad: er zijn vooral compacte appartementen die niet geschikt zijn om te delen.”

Wooncrisis

Desondanks is het vinden van een eenpersoonsappartement in Stockholm niet makkelijk meer. “Vooral jonge mensen worden benadeeld door de wooncrisis,” zegt Wilson van Deurs. Hij werkt voor jagvillhabostad.nu, een huisvestingsorganisatie die zich inzet voor de woonrechten van jongeren in Zweden. “We kunnen niet huren omdat we niet lang genoeg op de wachtlijsten staan. En kopen is voor velen te duur.”

De Stockholmse huurmarkt is zwaar gereguleerd: ongeveer de helft van de appartementen is in handen van de gemeente. Maar de wachttijden voor die woningen lopen inmiddels op tot bijna tien jaar. In het niet-gereguleerde deel van de markt worden kamers voor woekerprijzen onderverhuurd.

Dat raakt alleenstaanden extra hard, beaamt Van Deurs. De kleine eenpersoonsappartementen in Stockholm worden steeds vaker bewoond door stelletjes. Trägårdh: “Neem bijvoorbeeld de buurt Södermalm. Daar zijn veel mooie appartementen, vooral bedoeld voor alleenstaande ouderen, waar nu jonge koppels in trekken. Voor alleenstaanden met minder geld wordt het vinden van een eenpersoonswoning daardoor lastig.”

Sociaaleconomisch

De opkomst van eenpersoonshuishoudens in West-Europese steden zoals Stockholm en Amsterdam is onderdeel van een wereldwijde trend, vertelt universitair docent stadsgeschiedenis aan de UvA Tim Verlaan.

“De redenen daarvoor zijn vooral sociaaleconomisch van aard,” zegt hij. “Het is niet alleen zo dat mensen alleen wíllen wonen, maar ook dat de mogelijkheid er moet zijn. Door het uitkleden van de verzorgingsstaat zien we een verschuiving. Voorheen voorzag de overheid op veel grotere schaal in huisvesting en voorzieningen voor alleenstaanden; nu zijn deze mensen aangewezen op de markt en hebben ze óf een ruime beurs nodig óf een partner om een huishouden mee te delen.”

In Stockholm ontstaan steeds meer zogeheten ‘co-livings’, waarbij volwassenen samenwonen in grote panden en gemeenschappelijke ruimtes delen. “Dat zien we ook in Amsterdam, maar dit soort initiatieven zijn een druppel op de gloeiende plaat,” aldus Verlaan. “Om het toenemend aantal mensen dat alleen woont tegemoet te komen, zullen we grootschalig moeten ingrijpen.”

Juist wel verkameren

Verlaan ziet vooral een oplossing in overheidsregulering. “Dit klinkt misschien paradoxaal, maar verkameren moet weer makkelijker worden. Daarin moet de overheid wel sturen. Als je het aan de markt overlaat, krijg je studio’s met heel matige voorzieningen. Die zijn niet duurzaam: je kunt er vaak maar kort wonen, met een flexcontract.”

Wilson van Deurs wil een soortgelijke oplossing voor Stockholm. “De staat moet veel meer verantwoordelijkheid nemen bij het oplossen van de huizencrisis, zodat de huurprijzen met overheidssteun omlaag kunnen.” Maar, benadrukt hij, in Zweden hebben ze geluk dat de markt al grotendeels gereguleerd wordt. “Als het hier zo zou zijn als bij jullie, zouden onze huurprijzen nog veel hoger zijn.”

Van Deurs ziet bovendien weinig in de zogeheten ‘co-livings’. Ze romantiseren het beeld van samenwonen tot je 35ste, vindt hij. “Mensen zouden niet moeten samenwonen voor hoge prijzen omdat er geen andere opties zijn. De meesten willen echt hun eigen plek.” Dat vindt Trägårdh ook. “Een toekomst voor samenwonen, zowel in Zweden als elders, kan alleen als je de eisen van het collectief minimaliseert. Zorg voor grote, mooie ruimtes voor individuen. Daar is behoefte aan.”