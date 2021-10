In Singapore patrouilleren robotagenten door de straten en wijzen inwoners terecht

De robotagenten wijzen mensen op ongewenst gedrag. Beeld NurPhoto via Getty Images

Xavier is de naam van de toezichthouder die in Singapore zomaar achter je kan opduiken om je terecht te wijzen. Omdat je rookt, of omdat je een papiertje op straat laat vallen, geen rekening houdt met coronaregels of je fiets verkeerd parkeert. Xavier heeft oog voor ongewenst sociaal gedrag, raakt nooit vermoeid en draait alle diensten, want Xavier is een robot en geen boa van vlees en bloed. De robocop is manshoog, rijdt op vier wielen en bovenop zijn blauw-witte compartiment met motor en accu’s staat een paal met camera’s die alles in de gaten houden. In totaal zijn er zeven Xaviers, die in directe verbinding staan met een commandocentrum.

De robotpatrouille is het nieuwe wapen van het al grote arsenaal aan veiligheidstechnologie in Singapore. Een wapen dat zijn imago van ‘bigbrotherstaat’ nog eens extra glans geeft. De hang naar veiligheid is zo groot dat de straten volhangen met camera’s waarmee gezichten kunnen worden herkend en er voortdurend wordt gezocht naar nieuwe technieken om de inwoners in de gaten te houden. In de Zuidoost-Aziatische stadstaat, met een bevolking van 5,5 miljoen mensen, hangen 90.000 politiecamera’s. Minister van Binnenlandse Zaken, K. Shanmugam, kondigde in augustus aan dat er dat in 2030 meer dan 200.000 zullen zijn.

Strikte controles

Het is een ontwikkeling die de voorstanders van privacy steeds grotere zorgen baart. Burgers hebben nauwelijks controle op wat er gebeurt met alle verzamelde data. Zij zijn wel gewend aan strikte controles, maar het ongemak groeit over beperking van de vrijheid en het ongebreidelde gebruik van techniek.

Hoe Xavier te werk gaat? Dat werd duidelijk bij een proef van drie weken waarbij twee Xaviers een woonwijk en een winkelcentrum doorkruisten. Bij een patrouille in de woonwijk stopte de robot bij een groep ouderen die geboeid zaten te kijken naar een schaakpartij. “Houd alstublieft een meter afstand van elkaar, zorg ervoor dat de groep uit hoogstens vijf personen bestaat,” klonk in de blikken robotstem terwijl een van de camera’s heen en weer draaide. Frannie Teo, een 34-jarige omstander, merkte in het winkelcentrum op dat Xavier haar aan Robocop deed denken. “Hij roept ook visioenen op van een robotwereld. Ik heb hier een beetje twijfels over.”

Opvoeden

Lee Yi Ting, een activiste voor digitaal burgerrecht, heeft die twijfels niet. Voor haar is het helder. “Het draagt er allemaal aan bij dat mensen in Singapore steeds meer moeten opletten wat zij zeggen en doen, op een veel ingrijpender manier dan in andere landen,” aldus Lee. Bovendien wordt het overheidstoezicht weinig beperkingen opgelegd en hebben burgers nauwelijks controle over het datagebruik.

Dat het mis kan gaan bleek eerder dit jaar, toen bleek de politie voor crimineel onderzoek gebruikmaakte van data die was verzameld in het kader van de coronapandemie. Na felle kritiek begrensde de overheid de mate waarin de politie die politie data mag gebruiken.

De regering pareert kritiek op de patrouillerobots door te stellen dat zij– tijdens hun proefperiode in elk geval – overtreders niet identificeren of actie tegen hen ondernemen. Ze hebben vooral de taak om burgers ‘op te voeden’. Bovendien is de inzet van de Xaviers nodig om het personeelstekort bij het veiligheidsapparaat in te dammen. Door de vergrijzing van de bevolking staan er veel vacatures open. “Het personeelsbestand slinkt,” zegt Ong Ka Hing, werkzaam bij de afdeling die de robots heeft ontwikkeld. “Nu hoeven we minder agenten in te zetten.”

Ook gaat de overheid er prat op dat Singapore, mede dankzij de veiligheidstechnologie, een van de veiligste landen ter wereld is.