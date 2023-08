In Rusland opgesloten Amerikaanse journalist in hoger beroep tegen verlengd voorarrest

Evan Gershkovich wordt naar de rechtbank gebracht. Beeld AP

De journalist van The Wall Street Journal werd op 29 maart opgepakt in Jekaterinenburg door de Russische veiligheidsdienst FSB. Volgens Moskou werd de Amerikaan op heterdaad betrapt op spionage terwijl hij werkte aan een artikel.

Zijn voorarrest werd in mei al eens eerder voor drie maanden verlengd. Dat gebeurt nu dus voor de tweede keer. Gershkovich ging in april en juni ook al in beroep tegen zijn voorlopige hechtenis, maar zonder resultaat.

Geen datum voor rechtszaak

De Verenigde Staten hebben Rusland meermaals opgeroepen om Gershkovich vrij te laten. Volgens de Amerikaanse regering en The Wall Street Journal zijn de beschuldigingen ongegrond.

Er is nog geen datum voor de rechtszaak. Als Gershkovich wordt veroordeeld, hangt hem maximaal twintig jaar cel boven het hoofd.

Begin juni voerden medewerkers van DPG Media, waaronder journalisten van Het Parool, actie voor de gearresteerde journalist.