In Nagorno-Karabach verhongeren de Armenen, nu Azerbeidzjan de enige weg naar de enclave heeft afgesloten

Sinds december vorig jaar blokkeren door de regering gesteunde Azerbeidzjaanse demonstranten de Lachin-corridor, waardoor Nagorno-Karabach al maanden is afgesloten van de buitenwereld. Beeld Karen MINASYAN / AFP

De winkels in Stepanakert zijn weliswaar open, maar de schappen zijn nagenoeg leeg. In de hoofdstad van de grotendeels etnisch Armeense enclave Nagorno-Karabach is een tekort aan zo’n beetje alles: van voedsel tot medicijnen en van hygiëneproducten tot brandstof. Video’s die online circuleren tonen inwoners van de regio in de Kaukasus die in lange rijen staan te wachten voor basisproducten, maar veelal met lege handen huiswaarts keren.

Corridor is geblokkeerd

Nagorno-Karabach is al decennia brandpunt van conflict tussen Azerbeidzjan en Armenië. De regio valt internationaalrechtelijk onder het gezag van Azerbeidzjan, maar sinds een oorlog in de jaren negentig maken etnische Armenen de dienst uit in de enclave. In het najaar van 2020 kwam het wederom tot een gewapend conflict dat eindigde met een wapenstilstand, waarna Azerbeidzjan delen van de regio weer onder controle kreeg.

Maar ondanks dat de wapens zwijgen, is er van rust in Nagorno-Karabach weinig sprake. Belangrijkste oorzaak is de blokkade van de zogeheten Lachin-corridor, de enige toegangsweg die het Armeense ‘vasteland’ verbindt met de enclave. Sinds december vorig jaar blokkeren door de regering gesteunde Azerbeidzjaanse demonstranten de aanvoerroute, waardoor Nagorno-Karabach al maanden is afgesloten van de buitenwereld.

Nagorno-Karabach, Lachin-corridor.

Mobiele telefoons, sigaretten en brandstof

Maar doordat het Internationale Rode Kruis nog wel over de Lachin-corridor mocht rijden, hadden de inwoners van de enclave al die tijd nog toegang tot noodgoederen. Totdat de regering van Azerbeidzjan het Rode Kruis halverwege juli ervan beschuldigde de corridor te gebruiken om ‘verboden’ goederen Nagorno-Karabach in te ‘smokkelen’, waaronder mobiele telefoons, sigaretten en brandstof. En dus ging de weg nog verder op slot.

Sindsdien zit de humanitaire crisis in een stroomversnelling. Dinsdag stelde de Armeense ombudsman voor de mensenrechten dat er inmiddels al een eerste persoon aan ondervoeding is overleden. Of dat werkelijk het geval is, valt vooralsnog niet onafhankelijk te verifiëren. Wel staat vast dat de 120.000 inwoners, die volgens Armenië nog in de regio verblijven, steeds verder in het nauw komen.

Diplomatieke onderhandelingen

Mede daarom kwam de VN-Veiligheidsraad woensdagavond bijeen in een spoedzitting die een week eerder door de regering in Jerevan was aangevraagd. Hoewel de zitting niet meer opleverde dan een dringende oproep om de humanitaire hulpverlening van het Rode Kruis naar Nagorno-Karabach te hervatten, is de situatie wel illustratief voor de oplopende spanningen rondom de regio.

Demonstranten eisen opheffing van de blokkade van de weg van Azerbeidzjan naar Stepanakert, de hoofdstad van de etnisch Armeense regio Nagorno-Karabach waardoor hulpgoederen er niet door kunnen. Beeld AFP

Ondertussen lopen er op de achtergrond ook diplomatieke onderhandelingen over een mogelijk vredesakkoord tussen Bakoe en Jerevan. Sinds het eind van de oorlog in 2020 kwamen diplomaten van beide landen meermaals samen in Moskou, Washington en Brussel om in diverse samenstellingen te praten. In mei leek er zelfs even sprake van een doorbraak toen de Armeense premier Nikol Pasjinjan zei dat hij bereid was Nagorno-Karabach als Azerbeidzjaans territorium te erkennen, mits de Armenen in de regio veiligheidsgaranties zouden krijgen.

Bakoe sloeg de handreiking af. De Azerbeidzjaanse president Ilham Alijev herhaalde meermaals dat de Armenen in de regio als ‘gewone, loyale burgers’ in Azerbeidzjan moeten integreren. Als oplossing voor de tekorten bood Bakoe de Armenen in de enclave aan om de regio via het Azerbeidzjaanse stadje Aghdam van levensmiddelen te voorzien, maar daar wilden de zelfverklaarde autoriteiten in de enclave niets van weten. Volgens hen gaat het om een ‘vergiftigd voorstel’, bedoeld om Nagorno-Karabach aan Azerbeidzjan te binden.

Historisch momentum

Vermoedelijk is Alijevs inschatting dat hij het historisch momentum aan zijn zijde heeft. Sinds de militaire overwinning tijdens de oorlog van 2020 blaakt het regime in Bakoe van het zelfvertrouwen en maakt de potentaat afwisselend gebruik van diplomatie en chantage om Nagorno-Karabach tot onderwerping te dwingen met de complete blokkade van de Lachin-corridor als recentste voorbeeld.

Dat Alijev op korte termijn van die tactiek afstapt, lijkt dan ook onwaarschijnlijk. En hoe langer hij dat volhoudt, hoe groter de humanitaire crisis en hoe reëler de kans op een nieuw conflict. Met al het menselijk leed van dien.