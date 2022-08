In Las Vegas komt waterpolitie in actie tegen verspillers: ‘We moeten onze watervoorraad beschermen’

Een villa aan de rand van Las Vegas met eromheen een frisgroen gazon en een zwembad. Beeld John Locher/AP

Het water gutst in gestage stroompjes door de goot. Cameron Donnarumma heeft net halt gehouden voor een ruime villa in het noorden van Las Vegas, de woestijnstad in het westen van de VS. De woning is omringd door een frisgroen gazon – het oude ideaalbeeld voor bewoners van Amerikaanse suburbs. Donnarumma wijst op de sproeiers die het mogelijk maken. Ze houden het gras in leven, maar de helft van het water dat ze rondspuiten eindigt op straat, waar het de goot inloopt en straks als de zon hoog staat, rap verdampt.

Dat wordt een waarschuwing. Donnarumma is ‘waterverspillingsinspecteur’, of zoals hij in Las Vegas is gaan heten: wateragent. Het waterbedrijf van de stad heeft er twaalf in dienst. Ze rijden 24 uur per dag en zeven dagen per week door Las Vegas. Wie water verspilt krijgt informatie over het belang van waterbesparing en de kans zijn of haar leven te beteren. Maar als de bewoners van deze villa hun beregeningssysteem niet beter afstellen, volgt uiteindelijk een boete. De eerste keer 80 dollar; als ze geen actie ondernemen kan het bedrag oplopen tot meer dan 1200 dollar (omgerekend zo’n 1175 euro).

Kurkdroog stukje Amerika

Las Vegas is een extravagante plek, bepaald niet bekend om zijn duurzaamheid. De stad ligt in een bloedheet, kurkdroog stukje Amerika en bestaat dus bij de gratie van airconditioning en Lake Mead, het waterreservoir achter de Hoover Dam, niet ver van de beroemde Strip vol casino’s, neonlichten en flamboyant entertainment. Daar wordt een klein deel van het water dat met de Coloradorivier uit het noorden komt, vastgehouden en opgepompt voor de stadsbewoners en toeristen. Maar Lake Mead raakt steeds leger, door jarenlange droogte, klimaatopwarming en mismanagement van de voorraden, die ook zeven andere staten en een deel van Mexico voorzien van water.

Het maakt dat juist Las Vegas, stad van overdaad, koploper is in de VS als het gaat om zuinig zijn met water. Alles wat binnenshuis uit de kraan komt wordt opgevangen, gefilterd en hergebruikt, vertelt Damon Hodge, woordvoerder van het waterbedrijf. Maar buitenshuis kan dat niet, dus daar gelden strenge regels voor waterbesparing. “We wonen in de woestijn, we moeten ons daar naar gaan gedragen,” zegt Hodge.

‘Woestijntuin kan net zo mooi zijn’

Groen gras gaat dus langzaam in de ban – in nieuwe achtertuinen mag het al niet meer, en binnen vijf jaar moet ‘niet-functioneel’ gras in bermen en op bedrijventerreinen vervangen zijn door woestijnbestendige struiken, rotsen en cactussen. “Laten we eerlijk zijn, als er alleen iemand op loopt om het te maaien heb je dat gras niet nodig,” zegt Hodge. Hij wijst op een bloeiende struik in een tuin verderop. “Gras is geweldig, maar een woestijntuin kan net zo mooi zijn.” Hij rekent het voor: een stuk gazon dat zo’n 330 liter water nodig heeft, ziet er met droogtebestendige bosjes en cactussen al goed uit met maar 82 liter. Daarom kunnen inwoners van Las Vegas subsidie aanvragen om hun grasmat los te trekken en te vervangen.

Onlangs voerde het gemeentebestuur ook een limiet in voor de omvang van zwembaden en zijn er restricties voor de beregening van tuinen. Zondag is een sproeivrije dag en bewateren mag in de zomer alleen vóór elf uur ’s ochtends en na zeven uur ’s avonds. Wie te veel sproeit of op de verkeerde dagen, krijgt met water cop Donnarumma te maken. Het is half zeven in de ochtend – te vroeg om aan te bellen om de bewoners van de villa duidelijk te maken dat ze kostbaar water uit Lake Mead verkwisten. Dus hangt hij een kaartje met een waarschuwing en besparingstips aan de garagedeur, en legt hij de overtreding vast op video.

Automatische sproeiers

“Waterverspillingsinspecteur acht zeven zeven zes – het is 6 uur 54 in de ochtend,” zegt hij erbij. Het water vloeit hier weg, beschrijft hij in de video, door verkeerd afgestelde sproeikoppen. Verderop speurt hij naar natte plekken in de goot en volgt hij het spoor terug naar de verspiller. Die sproeier is al uit, dus hij kan geen overtreding meer vastleggen, maar hij maakt een aantekening zodat een collega later nog eens kan gaan kijken. “De meeste mensen willen niet verspillen, maar ze hebben het niet door,” denkt Donnarumma. “Hun sproeiers werken automatisch, heel vroeg of heel laat, en hun tuinman heeft ze afgesteld. Als er een probleem is, zien ze dat vaak niet omdat ze dan liggen te slapen.”

Soms trekt hij tips na, van bewoners die hun buren roekeloos met water om zien gaan. Iedereen kan online een melding van waterverspilling doen. “Is het klikken? Nee, het is positieve groepsdruk,” zegt Hodge. “De watervoorraad is eindig en we moeten hem beschermen.” Zo kan het dat Las Vegas in de afgelopen twintig jaar gegroeid is met bijna 800.000 inwoners, maar toch 29 procent minder water gebruikt.

Oude verdeelafspraken

Het waterniveau in Lake Mead is zo laag, dat de staten die water uit het meer en de Coloradorivier gebruiken – het meeste gaat naar voedselproductie – onderhandelen over scherpe maatregelen voor waterbesparing. Maar niet overal is de noodzaak doorgedrongen. Sommige regio’s, in Utah bijvoorbeeld, willen nog steeds méér water uit de rivier opeisen, op basis van oude verdeelafspraken. Las Vegas hoopt het goede voorbeeld te geven. “Wij gebruiken maar een klein deel van de Coloradorivier. Als wij het kunnen, kunnen zij het ook,” zegt Damon Hodge.

En toch: op de Strip geeft de beroemde fontein bij het Bellaggio Hotel nog steeds elk kwartier een spetterende show, ook als de wateragenten speuren naar onnodige verdamping op de warmste uren van de dag. Het hotel blijkt water te recyclen en bovenop een eigen waterbron te staan, met water dat niet geschikt is om te drinken. “Daar mag de eigenaar mee doen wat hij wil,” zegt Hodge. “En als het op is, is het op.”