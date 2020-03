In Italië regeert de chaos: in 24 uur tijd meer dan honderd doden

Gebouwen in Rome worden gedesinfecteerd Beeld AP

“Iedereen die nu vanuit het noorden aankomt gaat verplicht in quarantaine,” Michele Emiliano, president van de regio Apulië, de hak van de Italiaanse laars, is boos op zijn streekgenoten die in het noorden wonen. ”Jullie brengen het virus mee. Ga terug of blijf daar.”



Hij reageert op de beelden uit het Centraal Station van Milaan, honderden mensen die met koffers in de hand en maskertjes op hun gezicht de laatste trein naar het zuiden proberen te halen. Een wanhopige conducteur probeert de massa nog tegen te houden, maar tevergeefs. De meeste reizigers slagen er toch in op de trein te stappen, te ontsnappen uit de ‘zona rossa.’

Verspreiding

Door het uitlekken van het decreet gisteravond bereikt de Italiaanse overheid het tegengestelde van wat het wil bereiken, het coronavirus verspreidt zich zo toch door heel Italië. Inmiddels hebben alle zuidelijke regio’s maatregelen aangekondigd voor ‘vluchtelingen’ uit het noorden, als je uit de rode zone komt, moet je verplicht in quarantaine. Op veel stations in het zuiden staan Rode Kruis teams klaar om de overvolle treinen op te vangen.



In de Rode Zone gaat het leven ondanks alles gewoon door. ”Het is zondag, de zon schijnt, mensen gaan even een luchtje scheppen,” zegt Stefano Lai. Hij is geboren en getogen in Rome maar woont sinds hij een paar jaar geleden Laura Locatelli ontmoette, net buiten Milaan. “Ik vind het terecht dat Noord-Italië afgesloten is van buitenwereld, wat mij betreft hadden de hele regio’s Piemonte en Veneto bij de rode zone getrokken moeten worden,” zegt hij aan de telefoon.

Rustig op de terrassen in Turijn Beeld AP

Alle restaurants, bars, winkelcentra bij hem in de buurt zijn dicht en ook hijzelf zit thuis op het moment. “Ik was bezig met het opzetten van mini-crèches voor de kinderen van werkende ouders, maar alles is tot nader order uitgesteld.”

Restricties

In het decreet dat de Italiaanse premier Conte zondagochtend ondertekende is een aantal vergaande restricties vastgelegd. De hele regio Lombardije en 14 provincies in de aangrenzende regio’s worden in feite van de buitenwereld afgesloten, je mag er alleen in of uit als je daar een speciale reden en toestemming voor hebt. In het hele land zijn musea, theaters en bioscopen gesloten, worden sportwedstrijden afgelast en mogen bars en restaurants alleen open zijn als ze veilige afstand van een meter tussen de klanten kunnen waarborgen. In de rode zone zelf wordt mensen geadviseerd zoveel mogelijk binnen te blijven en reizen tot een minimum te beperken. “Zover ik begrijp mag ik alleen in de provincie Milaan reizen,” zegt Stefano. “Maar helemaal duidelijk is het me niet.”



Stefano is zich heel erg bewust van de ernst van de situatie en vastbesloten zich aan de regels te houden. Zijn vriendin Laura werkt op de intensive care van het lokale ziekenhuis en heeft dus dagelijks met het coronavirus te maken. “Op dit moment liggen er elf patiënten met het virus op de afdeling waar ik werk, we hebben nu twaalf bedden maar dat wordt uitgebreid naar zestien.” De meeste patiënten komen van buiten Milaan omdat veel ziekenhuizen geen plek meer hebben of dat er een tekort is aan beademingsapparatuur. “Er is een constante aanvoer van nieuwe patiënten.”

Laura werkt drie dagen achter elkaar vier diensten van zes uur en wordt elke dag voor binnenkomst op koorts gecontroleerd. “Het is zwaar. Zes uur in zo’n anti-besmettingspak zonder eten of drinken en zonder de mogelijkheid naar de WC te gaan. Je mag de besmette afdeling niet af.”

“Het is een puinhoop,” voegt Stefano eraan toe. “Ik zie nog geen licht aan het einde van de tunnel. Ze zeggen dat deze maatregelen tot drie april duren. Ik geloof er niks van.”