In Israël gaat de kiezer voor de derde keer binnen een jaar naar de stembus

Premier van Israël Benjamin Netanyahu. Beeld EPA

Israël maakt zich op voor een politieke variant van Groundhog Day. De kaarten zijn nauwelijks anders geschud dan in maart en september vorig jaar, toen op basis van de stembusuitslagen geen meerderheidscoalitie kon worden gevormd.

Die kant zal het nu weer op gaan. In de laatste peiling die het Israëlische onderzoeksinstituut Maagar Mochot voor de verkiezingen uitvoerde, staat de Likoedpartij van premier Benjamin Netanyahu op 33 zetels. Evenveel als Blauw Wit, de partij van concurrent Benny Gantz.

Dat betekent dat Jisrael Beeténoe (Israël Ons Huis) van oud-Defensieminister Avigdor Lieberman over rechts de rol van kingmaker zou kunnen spelen. Over links wordt een lijstverbintenis van Arabische partijen beter dan ooit gepeild, wat voor Gantz een potentiële coalitiepartner kan zijn.

Samen kunnen de twee zilverruggen met gemak een meerderheidsregering vormen, ware het niet dat Gantz onder geen beding een samenwerking aan wil gaan met Netanyahu. De premier moet zich over ruim twee weken voor het eerst voor de rechter verantwoorden in een meervoudige corruptiezaak tegen hem en zijn vrouw. Waar die zaak hem in 2019 al parten speelde, is die nu nog veel concreter geworden: de langstzittende premier van Israël is formeel aangeklaagd voor fraude, omkoping en vertrouwensbreuk.

De vraag die maandag dus beantwoordt wordt: hoe erg vinden de Israëliërs dat? Van de deelnemers aan de peiling van gisteren, gaf 49 procent aan dat Netanyahu het meest geschikt is voor zijn ambt, tegenover ‘maar’ 35 procent voor Gantz.

Spierballentaal

De ex-legerofficier ligt ideologisch niet ver van Netanyahu vandaan, maar bedient zich doorgaans minder van spierballentaal dan de premier.

Die kondigde deze week doodleuk de bouw aan van 3500 woningen in door Israël bezet Palestijns gebied. Kritiek uit binnen- en buitenland ten spijt, dit is een volgens Netanyahu essentiële ingreep om de Israëlische staatsveiligheid te garanderen. Corruptieverdenkingen of niet, die halsstarrige houding blijft het belangrijkste wapen van de premier bij het winnen van de rechts-nationalistische stem. De premier schuwt daarnaast de (verbale) confrontatie met Israëls vaste vijanden – denk aan een Hezbollah of Iran – niet.

Gantz ontsloeg deze week een strateeg van zijn eigen campagne, nadat een geluidsopname was opgedoken waarin die hem ‘een gevaar voor Israël’ noemde. “Die zou nooit het lef hebben om Iran aan te vallen.”