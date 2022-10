In het Vlaamse Herne branden ’s nachts alleen de stoplichten nog

Donkere straten in Herne, België. Beeld Joel Hoylaerts / Photonews

Men zegt dat vanuit de ruimte België de zichtbaarste plek van Europa is, dankzij de genereuze verlichting van wegen en straten. Nou, de gemeente Herne, 6800 zielen in het Pajottenland, het landelijke gebied ten oosten van Brussel waar ook de befaamde komiek Urbanus woont, doet daar niet meer aan mee.

Om 23.00 uur moeten de inwoners op hun tellen passen. De kerkklok slaat: één, twee, drie… de lantaarns branden nog gewoon op het dorpsplein met de apotheek, de liberale harmoniezaal en het honk van de supportersvereniging van FC Herne. Vier, vijf, zes… de majestueuze toren van de Sint-Petrus-en-Pauluskerk staat prachtig uitgelicht. Zeven, acht, negen... Dan is alles donker.

Donkerder dan je ooit in de bebouwde kom aantreft. Zo donker dat het de fotograaf bijkans tot wanhoop drijft: fotograferen is toveren met licht, en waar is dat gebleven? Gelukkig stoppen de stoplichten niet. Rudy Sterckx en zijn vrouw Martine moeten er wel een beetje om lachen. “Denkt u soms dat ik de weg niet ken in het donker? Ik woon hier al mijn hele leven!” Martine ongeveer de helft korter: zo’n dertig jaar.

Potje golfbiljart

Onderschat Herne niet. Het heeft een station, een Spar, een bloeiend verenigingsleven, een wijnhandel (die is van Rudy) en het befaamde Café Moonlight. Dat moet helaas plaatsmaken voor nieuwbouwappartementen, maar dat zou je ook vooruitgang kunnen noemen. Isabelle, de uitbater, zit nu met Rudy en Martine aan de bar van café ’t Schoentje, schuin aan de overkant. Tussendoor maakt ze de vierde gast, Philipp, in met een potje golfbiljart. Het gaat te ver om de spelregels van deze in Pajottenland populaire sport uit te leggen, maar als u het ooit speelt: probeer het niet tegen Isabelle.

Kortom, in het uitgaansleven van Herne gaat het over van alles, maar niet over het besluit om de lichten te doven.

Er is minder kritiek gekomen op de maatregel dan burgemeester Kris Poelaert verwachtte. “Verandering vraagt aanpassing en mensen staan daar vaak wat sceptisch tegenover. We zijn die verlichting natuurlijk gewend, maar we ontdekken dat het eigenlijk niet zo nodig is, de hele nacht. Veel mensen ervaren het ook niet, hè. Die zijn gewoon thuis.”

Poelaert is al twintig jaar de burgemeester, eentje van het type dat gemakkelijk zijn nummer deelt. “Misschien iets te veel, ze bellen mij ook als er ergens een lek is in een leiding.” Hij lacht erbij en je denkt: hij gaat die leiding nog zelf repareren ook.

Wintertijd

Het is niet zijn idee, dat doven van de straatverlichting. “Het kwam van onze financiële dienst. Die zag de oplopende energierekening. We betalen 80.000 euro per jaar voor de openbare verlichting, als we niets zouden doen zou dat door de stijgende energieprijzen in één keer 150.000 euro duurder worden. En dat in een gemeente waar we al tijden wikken en wegen om een extra personeelslid te werven, dat ons 60.000 euro zou kosten.”

De nabijgelegen dorpen Galmaarden, Gooik en Pepingen moesten wel met Herne meedoen. “Die zitten aangesloten op hetzelfde transformatorstation. Alleen ons afschakelen zou extra personeel vergen en dan ben je het financiële voordeel weer kwijt. Nu is het een kwestie van één schakelaar omzetten.”

Door de lichten ’s nachts te doven hoopt de gemeente de prijsstijging met iets meer dan de helft te dempen, 82.000 euro. “Onze burgers kampen thuis natuurlijk ook met dit probleem, dus hun konden we moeilijk om meer geld vragen. En het is ook goed om het voorbeeld te geven. We moeten allemaal de tering naar de nering zetten.” Het initiatief, dat nog geen twee weken oud is, heeft de belangstelling van collega’s. Ja, de burgemeester heeft al gehoord dat met het ingaan van de wintertijd aankomende zaterdagnacht een aantal Vlaamse gemeenten het voorbeeld van Herne wil volgen.

Café ’t Schoentje loopt om elf uur even uit. Bezoek uit Nederland dat op straat het donker komt bekijken? Dat wil men wel even zien. Daarna zegt Isabelle: “Nu een rondje van mij?”