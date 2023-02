In hartje Ljubljana houdt vrijplaats Metelkova al 30 jaar stand – wat is hun geheim?

Op het terrein van Metelkova – dat wemelt van de straatkunst – zitten tientallen ateliers, kunstgalerijen en vele bars, clubs en podia voor concerten, alternatieve muziek en (politiek-)theater. Beeld Shutterstock / Reimar

Nataša Serec (53) was erbij, dertig jaar geleden, toen de grootste culturele vrijplaats van Ljubljana werd opgericht. Het was 1993, ze was student en Joegoslavië was een jaar eerder uit elkaar gevallen; Slovenië was een jonge onafhankelijke republiek. Een netwerk van zo’n tweehonderd activisten, kunstenaars en studenten wilde het militaire terrein van het voormalige leger omtoveren tot cultureel centrum. De gemeente beloofde haar steun, maar besloot op het laatste moment tot slopen over te gaan. “Dus kwamen we met onze slaapzakken vanuit de hele stad naar het terrein toe om de barakken te bezetten,” aldus Serec. De autonome zone AKC Metelkova Mesto was geboren.

Metelkova is nog steeds een krakersenclave; het is nooit gelegaliseerd en de tegencultuur is hier springlevend. De krakers wonen er niet, maar dat was ook nooit het doel. Op het terrein – dat wemelt van de straatkunst – zitten tientallen ateliers, kunstgalerijen en vele bars, clubs en podia voor concerten, alternatieve muziek en (politiek-)theater. Ook zitten er maatschappelijke organisaties voor onder meer mensen met een beperking, jongeren en vooral ook de lhbtq-gemeenschap.

En dat (bijna) zonder regels van bovenaf. “We zitten in een wettelijk grijs gebied,” zegt Serec. “We hebben geen contract en de horeca werkt zonder vergunning, maar sommige ngo’s krijgen wel subsidie.”

Onmisbaar

Het geheim van Metelkova? Maak jezelf onmisbaar, zo blijkt. Metelkova geniet brede publieke steun en veel (internationale) media-aandacht. Hoewel het stadsbestuur in de eerste jaren nog constant dreigde met ontruiming, spreekt het nu juist vol trots over dit centrum voor ‘alternatieve cultuur’. “Het helpt ook dat het hier vrij schoon en veilig is, en dat we veel sociale projecten hebben,” zegt Serec.

Wat ook helpt: toerisme. Op toeristensites wordt Metelkova omschreven als ‘hippe kunstenaarswijk’ met ‘goede feestjes’ en ‘een van de beste attracties van Ljubljana’. Dat schuurt misschien met het undergroundkarakter van Metelkova, maar zorgt wel voor een sterkere positie tegenover de gemeente en levert de inkomsten om op andere dagen gratis activiteiten te organiseren, legt Serec uit. “Maar het blijft een interne discussie: willen we volledig non-profit of deels commercieel zijn?”

Nederlandse krakers

Grappig detail: de originele krakers van Metelkova hadden banden met de Nederlandse krakersbeweging, die toen hoogtij vierde. “Vlak voor de bezetting van Metelkova hadden we nog een uitwisseling gehad,” zegt Serec. “Dat heeft ons enorm aangemoedigd.”

Zijn de rollen inmiddels omgekeerd? “In Amsterdam zijn veel vrijplaatsen verdwenen,” zegt Aja Waalwijk, Ruigoordkunstenaar en internationaal voorvechter van vrijplaatsen. Velen werden ontruimd, zoals de Tabakspanden aan de Spuistraat en het voormalige ADM-terrein op het Westelijk Havengebied. Ze zijn er nog wel – denk aan Ruigoord, ADM-Noord, Bajesdorp, OT301 – maar je moet ze weten te vinden. Ze zijn dan wel klein, tijdelijk of liggen aan de rand van de stad. De kraakbeweging is nagenoeg uitgestorven sinds de Kraakwet van 2010, hoewel daar nu weer verandering in komt.

Inmiddels dreigt Amsterdam zo onbetaalbaar te worden, dat het stadsbestuur zélf vrijplaatsen wil creëren om de ‘rafelranden’ te beschermen. Wie een vrijplaats wil oprichten, kan zich melden bij de gemeente. En ja, dat kan botsen met het idee van tegencultuur en autonomie, blijkt uit onderzoek. Toch ziet Waalwijk het als een positieve ontwikkeling: “Ik ben blij dat er dialoog is, dat de gemeente respect heeft voor dit soort plekken.”

Gentrificatie

Metelkova bewijst tegelijkertijd: één grote krakersenclave kan de gentrificatie nog niet tegenhouden. Sterker nog, door het artistieke karakter van de wijk zijn omliggende huizen meer waard geworden, ontdekte Serec toen ze zelf op huizenjacht was. “Ljubljana wordt in heel snel tempo duurder en commerciëler. De openbare ruimte krimpt, en daarmee ook de ruimte voor vrijplaatsen.”

Zo werd in 2021 een gekraakte fietsfabriek hardhandig ontruimd. Vijftien jaar lang hadden activisten, kunstenaars en migranten er een sociaal-culturele vrijplaats gerund. Serec: “Zij waren wat meer politiek uitgesproken dan Metelkova, wij hebben meer de culturele koers gekozen. Dat bevalt de gemeente wel.”

Op dit moment is er één andere autonome zone in Ljubljana en die kiest een radicalere koers. In september kraakten zo’n honderd activisten een leegstaand pand en noemden zichzelf PLAC (Participatory Ljubljana Autonomous Zone). PLAC wil écht autonoom zijn, legt een woordvoerder uit: geen subsidies, geen commerciële activiteiten. “We willen een compleet alternatieve gemeenschap vormen.” Het pand is voor iedereen toegankelijk, maar er is niets te koop. Met hulp van de buurt zijn spullen verzameld voor een bibliotheek, keuken en sportschool. PLAC organiseert discussies, lezingen, concerten en voert regelmatig actie, bijvoorbeeld voor daklozen in de buurt. De eigenaar van het pand – een semipubliek bedrijf – heeft aangifte gedaan.

Legaliseren of niet

Het grote verschil tussen de Amsterdamse vrijplaatsen en die in Ljubljana: in Amsterdam zijn (bijna) alle vrijplaatsen gelegaliseerd. Of ze daarmee hun vrijheid zijn verloren? Waalwijk: “We hebben altijd moeten bemiddelen met de gemeente en omgeving; helemaal vrij ben je nooit. Maar het blijft natuurlijk een eeuwige strijd om je autonomie te behouden.” Zo wil Ruigoord momenteel voorkomen dat het havenbedrijf zich verder uitbreidt, zodat Ruigoord geen evenementen meer kan houden.

Zowel PLAC als Metelkova willen niets weten van legalisatie, althans niet op voorwaarden van de overheid. “Dan worden we een soort ngo of jongerencentrum, net als veel oude kraakpanden in Ljubljana,” zegt een woordvoerder van PLAC. “Daar is niets alternatiefs of underground meer aan.”

Serec ziet al gebeuren dat Metelkova een tijdelijk contract krijgt, en telkens de gemeente tevreden moeten stellen om dat verlengd te krijgen. “Dat is geen autonomie meer. Dan is de afgelopen dertig jaar voor niets geweest.”

Andere Europese vrijplaatsen Middenin Kopenhagen staat de bekendste vrijplaats van Europa: Vrijstad Christiana. Het terrein werd in 1971 gekraakt door hippies en studenten en na decennia van wisselende politieke verhoudingen en dreigende ontruimingen, hebben de bewoners in 2011 miljoenen bijeen gesleept met crowdfunding en het terrein aangekocht. Nog altijd hanteert Christiana zijn eigen regels. De opvallendste: er wordt openlijk cannabis verkocht, wat eigenlijk illegaal is in Denemarken. Een minder bekende vrijplaats is de Republiek van Uzupis in Vilnius, Litouwen. Het voorheen verwaarloosde wijkje werd in de jaren negentig een kunstenaarswijk en uiteindelijk uitgeroepen tot onafhankelijke republiek, met een eigen grondwet, nationale vlag en valuta. De Litouwse overheid heeft altijd zijn sympathie getoond, maar neemt de ‘republiek’ niet helemaal serieus. Inmiddels is Uzupis – dat vol staat met eigenzinnige kunst – juist een van de duurste wijken van de stad. In Berlijn is de situatie van vrijplaatsen vergelijkbaar met Amsterdam. De laatste jaren wordt steeds meer samengewerkt tussen de politiek, vastgoedbedrijven, culturele en maatschappelijke organisaties en bewoners om actief ruimte te maken voor vrijplaatsen en andere niet-commerciële activiteiten. Net als in Amsterdam, vreest het stadsbestuur dat als vrije ruimtes niet actief worden gefaciliteerd, de stad volledig onbetaalbaar wordt voor kunst, cultuur en alles wat niet commercieel is.

