In Frankrijk lekt haast evenveel water weg als heel Nederland verbruikt

In Lens en omgeving worden ruim 1400 reparaties aan waterleidingen per jaar gedaan. Beeld Frank Renout

Een medewerkster van waterbedrijf Veolia loopt op straat in het Noord-Franse Lens met een koptelefoon op. Ze knielt en slaat hard met een hamer op een putdeksel, zodat dat lostrilt. Met een magneet trekt ze het deksel omhoog en ze laat een geluidssonde – een soort XXL-dobber – aan een kabel naar beneden gaan. Dan kijkt ze strak voor zich uit. Concentratie.

‘Drrrrrrrrrr’, klinkt het in haar koptelefoon. Het is het geluid van beneden, dat de sonde opvangt in de waterleiding. Ze fronst even en luistert nog eens aandachtig. “Ja, hoor. Daar hoor je het. Dat is het geluid van een lekkage in de waterleiding.”

Ze loopt terug naar het vorige putdeksel en meet de afstand. Via beide putten worden nieuwe metingen gedaan. “Onze apparatuur rekent nu precies uit wáár het lek zit tussen de putten. Tot op de meter nauwkeurig. Dáár kunnen we gaan graven.”

Ingrepen zoals deze gebeuren zo’n beetje elke dag ergens in Frankrijk. In Lens en omgeving worden ruim 1400 reparaties aan waterleidingen per jaar gedaan. Er wordt gespeurd met geluidsdetectoren. Op andere plekken gebeurt het anders. In Vergigny, Midden-Frankrijk, wordt helium in leidingen gespoten; in Dol-de-Bretagne, in het westen, is voor het eerst met speurhonden gewerkt: die ruiken het chloor dat in water is gedaan om lekkages op te sporen.

2022 was historisch droog

Frankrijk heeft een probleem met zijn waterleidingen. Eén op de vijf liter drinkwater lekt weg door lekkages in de leidingen. Dat is opgeteld is bijna 1 miljard kubieke meter per jaar die gewoon in de grond weg loopt. Ter vergelijking: in heel Nederland werd in 2020 ruim 1,2 miljard kubieke meter drinkwater per jaar geproduceerd.

De Franse regering heeft een overzicht gemaakt met de 170 slechtste plekken: daar lekt zelfs de helft van al het drinkwater weg.

De redenen zijn divers. Vaak is het de ouderdom van waterleidingen. Soms is het de bodem: door droogte of vorst kan de bodem bewegen en druk zetten op leidingen.

Dat er zoveel drinkwater wordt verspild is vooral schrijnend omdat Frankrijk kampt met droogte. Vorig jaar zomer was het al historisch droog: toen waren er ruim 500 gemeenten waar geen drinkwater meer uit de kraan kwam. Het moest noodgedwongen worden aangevoerd met flessen en tankwagens.

Waterverbruik flink terugdringen

Ook dit jaar zijn er problemen. In verschillende departementen in het zuiden is de hoogste alarmfase afgekondigd: de autoriteiten hebben het waterverbruik flink aan banden gelegd. “In de oostelijke Pyreneeën is er al een jaar geen druppel regen gevallen,” zei minister Christophe Béchu (Ecologie) begin deze maand. In de Provence is net als vorig jaar sprake van een historisch droog voorjaar. En dan moet de zomer nog beginnen.

De toenemende droogte is een blijvertje, zeggen specialisten. De Franse regering kwam afgelopen maand met een plan van aanpak. “Door klimaatveranderingen zullen we in 2050 in Frankrijk 30 tot 40 procent minder water hebben. Daarom moeten we structureel op ons watergebruik gaan bezuinigen,” zei president Macron.

Hij kondigde een hele serie maatregelen aan. Water wordt duurder als mensen er veel van gebruiken. Boeren – die de grootste waterverbruikers zijn – moeten een omslag maken. Met bodemanalyses, nieuwe irrigatie-apparatuur en andere gewassen kunnen ze hun waterverbruik flink terugdringen.

Macron legde verder 180 miljoen euro op tafel voor het repareren van lekkages in waterleidingen.

Nauwelijks budget voor reparaties

In Lens zijn ze al behoorlijk op weg. Landelijk lekt 20 procent van het drinkwater weg maar hier hebben ze dat teruggebracht tot 16 procent. “Het is een kwestie van investeren,” zegt Gaëtan Boyer, directeur van de gemeentelijke waterdienst. “Lens heeft de krachten gebundeld met ruim 30 gemeenten om ons heen. We pakken het samen aan.”

Gemeenten kunnen het niet alleen. Zeker bij kleine Franse dorpen is er nauwelijks budget voor reparaties. “Die 180 miljoen van de president is echt nodig om het waterleidingnetwerk verder te vernieuwen waar dat nodig is,”’ zegt Boyer. “Zelfs in Lens zijn er projecten die tot nu toe bleven liggen. Die kunnen we nu uitvoeren dankzij dat extra geld van de rijksoverheid.”

Droogte en watertekorten raken toerisme De droogte in Frankrijk kan ook Nederlandse vakantiegangers treffen. Problemen zijn er vooral in het zuiden, wat de favoriete bestemming is voor veel toeristen. In het departement Oostelijke Pyreneeën zijn campings verplicht hun waterverbruik met 35 procent te verminderen. Dat kan gevolgen hebben voor zwembaden en wateractiviteiten. Sommige campings hebben waterglijbanen en speelfonteinen stilgelegd. In de Gorges du Verdon, de immense bergkloof ten noordwesten van Cannes, werd al in maart het raften, kanoën en kajakken aan banden gelegd wegens de lage waterstand. “Mensen bellen ons om te vragen of er wel water is,” zei een verhuurder van boten. “We hebben minder reserveringen dan vorige jaren.”

