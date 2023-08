In Ethiopië is het opnieuw onrustig – en de uitdaging voor president Abiy is potentieel groter dan ooit

Na hevige gevechten is de relatieve rust weergekeerd in de Ethiopische provincie Amhara. Toch zijn de zorgen voor president Abiy Ahmed niet voorbij: in Amhara woedt een politieke veenbrand die kan uitgroeien tot een diepe crisis.

Even leek in Ethiopië een nieuwe burgeroorlog uitgebroken. Begin deze maand kregen strijders van de rebellerende Fano-militie in een mum van tijd zes belangrijke steden in de provincie Amhara in handen. Addis Abeba trad hard op: de noodtoestand werd uitgeroepen, een avondklok ingesteld, het leger de provincie ingestuurd. Het waren jongeren gewapend met stokken en stenen tegenover de militairen van president Abiy Ahmed; militieleden met versleten kalasjnikovs tegen de tanks van het overheidsleger.

Officiële dodencijfers ontbreken, en de Ethiopische overheid is inmiddels bedreven in het buiten de deur houden van onafhankelijke waarnemers en journalisten. Maar uit getuigenverslagen van onder anderen ziekenhuispersoneel en hulpverleners ter plaatse valt op te maken dat in een week tijd in steden als Bahir Dar en Gondar vele tientallen doden moeten zijn gevallen – onder wie burgers – bij de hevige gevechten tussen opstandelingen, de regionale troepen en het Ethiopische leger.

Inmiddels lijkt in de Ethiopische provincie Amhara een relatieve rust weergekeerd. Dat de los-vaste Fano-milities geen partij zouden zijn voor de tanks van het Ethiopische leger zat er dik in. Maar met het onderdrukken van het geweld is het probleem voor Abiy niet weg, zien verschillende analisten. De smeulende veenbrand in de regio kan elk moment oplaaien, en zich ontwikkelen tot de grootste uitdaging voor Abiy Ahmed sinds de burgeroorlog in de opstandige provincie Tigray eind vorig jaar is beslecht.

Doorstoten naar de centrale macht

De Fano is een complexe verzetsbeweging, zonder vaste commandostructuur, en geniet veel steun onder vooral de boerenbevolking van Amhara. Een veelkoppige militie dus, zonder vaste vorm, die makkelijk kan terugvallen op guerrillatactieken – en alleen al daarom niet eenvoudig te verslaan is.

Wat de Fano wil, is simpel: president Abiy omverwerpen. Niet alleen volgens woordvoerders van de Fano zelf; ook in Addis Abeba wordt dat zo gezien. Volgens het landsbestuur is Fano eropuit allereerst de regionale overheid in Amhara omver te werpen, om zo door te stoten naar de centrale macht.

Het omvangrijke Ethiopië, na Nigeria met 115 miljoen inwoners wat betreft bevolkingsomvang het grootste land van Afrika, is in feite een op etnische basis verdeelde verzameling losse landjes, met van oudsher verregaande autonomie. De Oromo is de grootste etnische groep, waartoe ook president Abiy Ahmed behoort. Hij stelde zich bij zijn aantreden ten doel van Ethiopië een minder federaal, meer centraal georganiseerd land te maken. Maar zijn politiek van verdeel en heers wakkert de etnische spanningen eerder aan. Deze lag ook ten grondslag aan de burgeroorlog in Tigray, en zorgt nu voor het oplaaiende geweld in Amhara.

Directe aanleiding voor het geweld dat de Fano ontketende, was het bevel om regionale veiligheidstroepen en politiemachten te integreren in het federale veiligheidsapparaat. Dat zorgde in april al voor wekenlange demonstraties in Amhara. De afgelopen maanden zijn bovendien door het hele land tientallen Amhaarse journalisten en activisten opgepakt. Ook worden, met name in de regio Wollega, Amhara vervolgd en verdreven. Naar eigen zeggen wordt de bevolkingsgroep meer en meer het slachtoffer van etnische zuiveringen.

Van doorslaggevend belang

Al die spanningen zijn nu tot uitbarsting gekomen, in wat wordt gezien als de grootste uitdaging voor Abiy Ahmed sinds vorig jaar november de vrede in Tigray werd getekend. Van die oorlog is een duidelijke lijn te trekken naar het broeiende conflict in Amhara, ziet de Noorse Ethiopië-expert Kjetil Tronvoll.

“Amhara was voor Abiy van doorslaggevend belang in de oorlog in het opstandige Tigray,” zegt hij. De Fano-milities werden bewapend door Abiy. Ze vochten, net als de Amhaarse regionale troepen, zij aan zij met het federale leger. Dat deden ze niet om Abiy te plezieren; de inzet voor de Amharen was de regio Welkait – een stuk betwist grondgebied dat ooit de Amhara toebehoorde, maar in 1991 door Tigray werd geannexeerd.

“Dat stuk grond is hen uiteindelijk door het vredesverdrag door de neus geboord,” zegt Tronvoll. Het vredesbestand verwijst naar de Ethiopische grondwet om dit dispuut op te lossen – een grondwet die nog is opgesteld door de door Tigreeërs geleidde vorige regering. De Amhara waren tevens geen partij aan de onderhandelingstafel toen uiteindelijk de vrede werd getekend, terwijl ze wél een belangrijke speler in het conflict waren.

Het zorgt voor een wijdverbreid gevoel van miskenning onder de Amhara. En dat is weer het gevolg van dat verdeel en heersspel dat Abiy eigenlijk al speelt sinds hij in 2019 tot president van de federatie werd verkozen werd.

Verdeeldheid en etnische spanningen

“Abiy wil aan de macht blijven, en doet niet anders dan de keizers van Abessinië al deden,” zegt Tronvoll: de verschillende bevolkingsgroepen tegen elkaar uitspelen. “Als een feodale prins te machtig wordt, zet je anderen tegen hem op. Dat zagen we in Tigray, dat zagen we in Oromia, en dat zien we nu gebeuren.”

Dat spel wakkert de verdeeldheid en etnische spanningen alleen maar aan, totdat het uiteindelijk wel in zijn gezicht moet ontploffen, denkt Tronvoll.

Dat leek in Tigray al bijna te gebeuren, in een oorlog die Abiy alleen wist te winnen dankzij steun van de Amhara en Eritreeërs. Alleen nu is het anders. De problemen in Amhara zijn volgens Tronvoll inderdaad van ernstiger aard. “Om twee redenen. Tigray, dat was de periferie. Amhara is het centrum.” De provinciegrens ligt vijftig kilometer van hoofdstad Addis Abeba, wat het risico verhoogt dat het geweld overslaat naar het machtscentrum. “En Amhara heeft de op één na grootste bevolkingsgroep van het land, en is daarmee veel moeilijker onder controle te houden.” Hoeveel feodale prinsen Abiy ook weet te mobiliseren.