In Duitsland geldt op Goede Vrijdag een Tanzverbot – ja echt, een dansverbod

Ook de live-uitzending van het tv-programma Let’s Dance gaat door het Tanzverbot niet door. Beeld Sascha Schuermann/Getty Images

De dag van Jezus’ kruisiging – in Nederland bekend als Goede Vrijdag – is geen moment voor feest, maar voor contemplatie en treurnis. Tenminste, als je het aan de Duitsers vraagt, die Goede Vrijdag kennen onder de naam Karfreitag, ‘treurige’ of ‘droevige’ vrijdag. In die lijn past ook een opmerkelijke bepaling: het Tanzverbot: in Duitsland geldt met Goede Vrijdag – voor het gemak houden we die term maar even aan – een verbod op dansen.

Een gedachte die overigens ook leeft bij gelovigen in andere landen, al geldt daar doorgaans geen dansverbod. Het Duitse verbod verdient wel enige nuancering: slingeren jij en je vrienden na een etentje in de keuken de speakers aan, dan hoef je de Duitse politie niet op de stoep te verwachten. Privé heb je weinig te vrezen, mits je het enigszins binnen de perken houdt.

Protestdansen

Wel zijn grote evenementen als sportwedstrijden en optredens verboden. Per deelstaat verschilt het hoe streng de regels zijn, ook qua openingstijden van clubs bijvoorbeeld. In het van oudsher religieuze Beieren geldt het Tanzverbot op vrijdag én zaterdag, terwijl clubs in Berlijn vrijdagavond doorgaans gewoon open gaan – zij het soms iets later dan normaal. In sommige deelstaten kan de organisator van een feest een boete van wel duizenden euro’s ontvangen, al wisselt de handhaving per gebied.

Vrijwel ieder jaar leidt het dansverbod tot discussie: is het nog wel van deze tijd? In München komen donderdag honderden mensen samen om uit protest te dansen. Toch bestaat de regel nog steeds. In zekere zin is hij zelfs meegegaan met de tijd: het Tanzverbot laat namelijk ook de Duitse tv-programmering niet ongemoeid. Er bestaat een lijst met honderden films die in strijd zijn met de gedachte achter Goede Vrijdag. En ook de live-uitzending van Let’s Dance gaat niet door.