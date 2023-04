In door crisis geteisterd Libanon zijn Syriërs de gebeten hond, zo zag deze fotograaf

Het tuintje van Meriam in het dorpje Bar Elias in de Bekavallei in Libanon, november 2022. Beeld Henk Wildschut

De laatste jaren is het voor inwoners van Libanon een waarheid gebleken: als je denkt dat het niet erger kan, zal het toch erger worden. In hoog tempo volgt de ene crisis de andere op. Het spaargeld van mensen wordt vastgehouden door de banken, een explosie in de haven maakte honderden dodelijke slachtoffers en verwoestte een deel van de stad, het elektriciteitsnet ligt grotendeels plat en apotheken sluiten de deuren omdat de medicijnen op zijn. Ouders sturen hun kinderen naar weeshuizen, in de hoop dat ze daar in ieder geval iets te eten krijgen.

Syrische vluchtelingen

Maar het zijn niet alleen de Libanezen die zich al jaren staande moeten houden in een afbrokkelend land. Ook de naar schatting anderhalf miljoen Syrische vluchtelingen die sinds het uitbreken van de burgeroorlog naar Libanon zijn gevlucht, worden hard geraakt. Hun situatie is doorgaans nog penibeler dan die van veel Libanezen; volgens cijfers van de vluchtelingenorganisatie UNHCR leven negen van de tien Syriërs in het land in extreme armoede.

De verslechterende omstandigheden zijn door de jaren heen steeds zichtbaarder geworden, ziet ook fotograaf Henk Wildschut. Voor zijn project Rooted legde hij enkele jaren terug de vele tuintjes vast die er in vluchtelingenkampen verschijnen – kleine hofjes waar mensen in het onderhouden ervan nog iets van troost en hoop vinden.

Favoriete bloem

Toen hij vorig jaar opnieuw langsging bij sommigen van de geportretteerden, waren de gevolgen van de laatste jaren zichtbaar. “Het was ontluisterend,” zegt Wildschut. “Je zag duidelijk hoe de situatie sinds 2019 alleen maar is verslechterd.” Zo was er Meriam, een oudere dame afkomstig uit de Syrische stad Aleppo, die samen met haar familie in een kamp in de Bekavallei woont. Met zorg en liefde had ze een tuintje aangelegd, vooral bestaand uit rozen, haar favoriete bloem. “Haar tuintje was haar toevlucht, ze vertelde dat een ontluikende knop van een roos voor haar net zo mooi was als een pasgeboren baby,” herinnert Wildschut zich.

Eind vorig jaar bracht hij opnieuw een bezoek. Meriam zat nog steeds in dezelfde stoel. Maar het tuintje lag er een stuk minder groen bij. “Ze verontschuldigde zich; ze had de planten niet goed kunnen verzorgen omdat ze een tijd in het ziekenhuis had gelegen,” vertelt hij. De omstandigheden waren de afgelopen jaren alleen maar achteruitgegaan. “Het is voor haar en haar familie steeds moeilijker om te overleven. De vluchtelingen zaten al in het verdomhoekje, maar nu helemaal.”

Met de aanhoudende economische crisis neemt de discriminatie en het geweld tegen Syrische vluchtelingen in het land toe. Ten tijde van een graantekort, vorig jaar, kwam het volgens de Verenigde Naties zelfs voor dat lokale autoriteiten bakkers opdroegen prioriteit te geven aan hun Libanese klanten, waardoor Syriërs soms een hele dag tevergeefs op wat brood moesten wachten.

Steunpakket

Ondertussen blijft de Libanese pond kelderen; de waarde van een briefje van 100.000 pond, vier jaar geleden nog zestig dollar, is nu minder dan één dollar. Het maakt het leven voor zowel Libanezen als Syriërs – die ondanks de waardevermindering van de pond nog vaak hetzelfde salaris krijgen als jaren geleden – onbetaalbaar.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) heeft laten weten dat het best bereid is de autoriteiten van financiële middelen te voorzien om de crisis te lijf te gaan, maar niet zomaar. Beide partijen kwamen een jaar geleden tot een akkoord waarin werd vastgelegd dat het IMF een steunpakket van 3 miljard dollar beschikbaar zou stellen, als Libanon bepaalde hervormingen zou doorvoeren. Die moeten de financiële sector reorganiseren, onder meer door het invoeren van strenge anticorruptie- en antiwitwasmaatregelen.

De missiechef van het IMF voor Libanon, Ernesto Ramirez Rigo, zei twee weken geleden tijdens een bezoek aan Beiroet dat de autoriteiten haast moeten maken met het doorvoeren van de hervormingen. “Libanon bevindt zich in een erg gevaarlijke situatie.”

Teruggestuurd naar Syrië

Maar Libanons politieke top lijkt allesbehalve vaart te maken. Een deel van de hervormingen is direct gericht op het inperken van de corruptie en het wanbestuur waar de politieke en zakelijke elite zelf nauw bij betrokken is; niemand lijkt vooralsnog bereid als eerste het mes te trekken om in de eigen belangen te snijden.

Inmiddels lopen de Syrische vluchtelingen het gevaar teruggestuurd te worden naar hun land van herkomst. Het Libanese ministerie van ontheemden kondigde vorig jaar een plan aan om 15.000 Syriërs per maand ‘vrijwillig’ te laten terugkeren. Hoewel zulke aantallen niet gehaald worden, zijn er inmiddels al wel duizenden mensen teruggekeerd.

Mensenrechtenorganisaties zeggen dat de vluchtelingen vaak onder druk worden gezet en dat er geen sprake is van enige vrijwilligheid. “De Libanese regering wil ze gewoon de grens over duwen. Maar die mensen zitten niet in Libanon voor hun lol,” benadrukt Wildschut. “Het feit dat ze zelfs onder deze omstandigheden blijven, zegt genoeg over de verschrikking die ze hebben achtergelaten.”