In deze strip uit 1945 worden de gruwelen van de Holocaust getoond

Het stripverhaal 'Nazi Death Parade' van August M. Froehlich. Beeld Arco Publishing Company

De strip draagt de titel Nazi Death Parade en bestaat uit zes tekeningen. Op de eerste tekening is te zien dat Joodse gevangenen aankomen in het concentratiekamp Majdanek in het zuiden van Polen. Op de tweede plaatje doen de gevangenen afstand van hun bezittingen. “Je ziet dat de Duitsers schoenen en kleren aan het sorteren zijn,” legt bijzonder hoogleraar Kees Ribbens aan de Erasmus School of History, Culture and Communication uit. Vervolgens laten ze de gevangenen douchen.

“Het meest bijzondere is dat je de fase in de gaskamers ziet,” zegt Ribbens. “In 1944 was het nauwelijks bekend dat vergassing de manier was waarop Joden om het leven werden gebracht. Dat ze naar Kamp Westerbork werden afgevoerd, wist iedereen. Dat mensen van daaruit naar vernietigingskampen werden gestuurd niet.”

Verzamelsite

De hoogleraar, die ook bij het Niod werkt, kwam de strip per toeval tegen op internet via een verzamelsite van objecten uit de oorlog. De stripreportage werd gepubliceerd in een pamflet van vijftig bladzijden – The bloody record of Nazi atrocities – dat begin 1945 in verschillende boekhandels in New York te koop was. De tekenaar is de in vergetelheid geraakte August M. Froehlich, een immigrant die van Oostenrijk naar New York vertrok.

“Zijn interpretatie klopt niet altijd,” geeft Ribbens als kanttekening. De tekenaar moest afgaan op de informatie die gebaseerd is op getuigenverklaringen uit het concentratiekamp in Majdanek, die hij weer had van Russische journalisten.

Met de pamfletten werden burgers eraan herinnerd dat de nazi’s hoe dan ook bestreden moest worden. Het idee van de gaskamers, vonden veel mensen ‘ongeloofwaardig’. “Het werd gezien als propaganda.” De tekenaar was één van de weinigen die de verhalen kon visualiseren, zegt Ribbens.