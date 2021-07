In deze landen is je laten testen bijna even normaal als een brood kopen

Een mobiele testlocatie in Parijs. Beeld AP

Voor de prachtige en 150 jaar oude Opéra Garnier in hartje Parijs is een wit vierkant tentje neergezet door de apotheek op de hoek: even gaan zitten en je bent getest. Naast de Champs-Élysees staat een bouwkeet op straat: binnen staan twee klapstoeltjes en een laboratoriummedewerker zwaait er met staafjes.

In Frankrijk kun je bijna op alle straathoeken terecht voor antigeen- en PCR-testen. Zelfs bij de ingang van de Eiffeltoren en Parc Astérix, speciaal voor bezoekers.

De Franse overheid lanceerde een website met een landkaart waarop kan worden gezocht. En daar staan de locaties nog niet eens allemaal op. Maar wel is daarop bijvoorbeeld te zien dat in het winkelcentrum van het stadje Leers, dat tegen de grens met België ligt, nog een laatste Franse test is te doen: zonder afspraak, zeven dagen in de week, van 09.00 tot 20.00 uur.

Voor Fransen zijn de testen nu nog gratis, maar binnenkort niet meer. Daartoe is besloten om mensen aan te moedigen zich te laten vaccineren. Toeristen en buitenlanders (die geen Franse zorgverzekering hebben), moeten sinds 7 juli betalen: 43,89 euro voor een PCR-test en 25 euro voor een antigeentest. Als een toerist op medisch voorschrift moet worden getest, is dat wel gratis.

Italië

In Italië is op elke hoek van de straat een coronasneltest mogelijk. Alle apotheken in het land mogen zo’n test afnemen. Een afspraak maken is eenvoudig. Dat kan zowel telefonisch als door bij de apotheek langs te gaan. In de meeste gevallen kan men dan dezelfde dag nog terecht.

De kosten voor de test verschillen per regio. In Toscane en Lazio (Rome en omstreken) is er een maximumprijs van 22 euro, in de regio Emilia-Romagna is dat 15 euro, in de rest van het land bedragen de kosten voor een sneltest rond de 30 euro. Op de stations in de grote steden, zoals bijvoorbeeld het centraal station van Milaan of station Termini in Rome, kun je een gratis sneltest doen. Het Rode Kruis en de Burgerbescherming geven dan ook een geldig reiscertificaat.

Een PCR-test is een beetje ingewikkelder. Die wordt alleen na een verwijzing van een arts gratis afgenomen in speciale testhubs of in ziekenhuizen. In erkende medische laboratoria kan men ook zonder verwijzing terecht, maar dan wel tegen betaling. De kosten verschillen per laboratorium, maar liggen tussen de 55 en 100 euro.

Spanje

In het begin, toen Nederland begin dit jaar een PCR-test verplicht stelde voor mensen die met het vliegtuig uit Spanje wilden terugkeren, was het even zoeken naar een laboratorium, een kliniek of een artsenpost die zoiets deed. Op sociale media van Nederlanders in verschillende streken en steden werd informatie uitgewisseld. Het bleek vooral een probleem om voor een test op zaterdag of zondag een afspraak te maken.

Inmiddels zijn niet alleen de ‘gewone’ ziekenhuizen, tandartsenpraktijken en bestaande laboratoria op de enorme vraag gedoken die onder reizigers uit half Europa is ontstaan, maar zijn er ook nieuwe, tijdelijke testlocaties opgericht. Vooral in de grote steden, maar ook in de badplaatsen waar toeristen zich het meest ophouden. Veel ervan bieden de service zeven dagen per week aan.

En zo is er nu ook een testlocatie langs de belangrijkste route over de weg van Spanje richting Europa, de snelweg AP-7 die vanuit Barcelona via Girona naar Frankrijk loopt. Bij de laatste afslag, in grensplaats La Jonquera, heeft een medisch centrum een testplaats ingericht in een groot winkelcentrum. Kosten: van 20 euro voor een antigeentest tot 90 euro voor een ‘supersnelle’ PCR-test (resultaat binnen een uur bekend), bedragen die bij de meeste testcentra ongeveer hetzelfde zijn.

Portugal

Zeker voor wie in toeristische gebieden of de grotere steden verblijft, is het vinden van een testlocatie in Portugal geen enkel probleem. Daar zijn tal van laboratoria, doktersposten en apotheken die de testen afnemen.

Naast commerciële testers zijn er grote aanbieders als Germano de Sousa, Unilabs en Synlab, met elk tientallen of zelfs honderden afnamelocaties in het hele land. De apotheken die zijn aangesloten bij Farmácias Portuguesas, bieden ook testen aan. De testers werken vaak wel op afspraak, maar over het algemeen is nog op dezelfde dag een sneltest (teste antigénio of rapido, tussen de 20 en 40 euro) of een PCR-test mogelijk (van 60 euro bij Rode Kruis-locaties tot meer dan het dubbele).

Bij de commerciële PCR-testbureaus komen de resultaten binnen 12 tot 24 uur binnen, sneltesten binnen een kwartier tot vier uur. Let op: wie op zondag wil testen, heeft misschien meer moeite om een locatie te vinden. Veel labs zijn dan gesloten. Op de vliegvelden van Porto, Lissabon en Faro zijn ze wél zeven dagen per week open en is geen afspraak nodig.

Duitsland

Testen is in Duitsland relatief eenvoudig. In vrijwel alle grote winkelstraten, winkelcentra en op of bij andere drukke plaatsen (stations, luchthavens, toeristische attracties) is wel een commercieel Testzentrum te vinden, makkelijk te herkennen aan grote spandoeken of borden. In alle deelstaten is een antigeentest gratis voor Duitse ingezeten, die recht hebben op één test per week.

Voor buitenlandse bezoekers is de situatie onduidelijk. In Berlijn kunnen zij bij veel testlocaties op vertoon van hun paspoort ook een gratis Bürgertest krijgen, maar dat is niet in alle deelstaten zo. De prijzen schommelen meestal tussen de 20 en 45 euro voor een Antigen-Schnelltest. De uitslag volgt na ongeveer een kwartier per e-mail of op papier. Het testresultaat is niet altijd bruikbaar om mee te reizen. Dat laatste moet van tevoren worden aangeven.

Na een positief resultaat volgt een verplichte PCR-test, die dan vaak gratis is. Daarbuiten kost een PCR-test, afhankelijk van de gewenste uitslagduur, tussen de 50 euro (resultaat tussen 24 en 48 uur) en 279 euro (luchthaven Frankfurt, resultaat na 35 minuten). Testen kan ook bij apotheken die als testlocatie zijn aangewezen (zichtbaar op ramen en/of deuren). Een antigeentest kost ongeveer 40 euro, een PCR-Test tot 195 euro.

België

België zou België niet zijn als het plannen van een testafspraak niet net iets ingewikkelder is dan in andere Europese landen. Althans: een test voor niet-Belgen. Het land ontbrak, tot er navraag is gedaan, ook in het handige lijstje met internationale testlocaties dat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken online heeft staan op Nederlandwereldwijd.nl.

Wie in België een (PCR-)test wil, moet eerst een digitale code opvragen via Mijngezondheid.belgie.be. Wie die code heeft, kan via dezelfde site een (betaalde) afspraak maken voor een test op tientallen locaties door heel België.