In Brussel wordt Ursula von der Leyen wél gewaardeerd

Voor de 60-jarige Ursula von der Leyen, de huidige minister van defensie van Duitsland, is een vertrek naar Brussel eigenlijk een terugkeer. Ze werd er geboren. Pas op haar twaalfde verhuisde ze naar Duitsland, waar haar vader Ernst Albrecht later premier van Nedersaksen zou worden. ‘Hoewel haar vader een vooraanstaand politicus was, begon Ursula von der Leyen relatief laat aan een eigen politieke carrière,’ tekende het Duitse weekblad Der Spiegel vorig jaar op, ter ere van haar 60ste verjaardag.

Maar Von der Leyen zat niet bepaald te niksen in de tussentijd. Ze promoveerde bijvoorbeeld in de medicijnen, werd specialist in de Verenigde Staten, haalde daar nog een master en kreeg maar liefst zeven kinderen, met wie ze, toen ze in 2003 in Nedersaksen minister van familiezaken werd, graag op de foto ging. Die traditie zette ze voort toen ze twee jaar later onder Angela Merkel bondsminister van gezin werd en ook in haar volgende functie als minister van sociale zaken.

Dissertatie

Von der Leyen is van dezelfde partij als Angela Merkel, het christendemocratische CDU, en ze gold ook enige tijd als eventuele opvolger voor Merkel. Maar vorig jaar viel ze daarvoor af omdat ze geldt als liberaal en bovendien omdat ze haar laatste ministerie, defensie, niet bijzonder goed op orde leek te hebben.

Ook de aanhoudende discussie over haar dissertatie, die ging over het vroegtijdig breken van de vliezen in het kraambed, bleef voor onrust zorgen. Steeds opnieuw schreven de kranten dat er bij onderzoek sterke aanwijzingen waren gevonden dat ze haar tekst deels overgeschreven had, maar dat ze haar doctorstitel had mogen houden.

Die kwestie staat blijkbaar minder in de weg bij haar nieuwe functie. Ook de talrijke affaires rond defensie worden haar in Brussel minder nagedragen. In Berlijn vinden ze het onverdraaglijk dat geen van de zes onderzeeboten die Duitsland in 2017 bezat, bleek te werken. Voor Brussel geldt meer dat ze een ervaren bestuurder is.

Nazispullen

Voor Duitsers leek Von der Leyen te hebben afgedaan toen de deplorabele toestand van het leger onder haar bewind alleen maar slechter werd. Ook werden er tot twee keer toe nazispullen gevonden op een kazerne onder haar bewind. Helemaal desastreus was het toen defensie het middelpunt werd van een schandaal over onderhandse gunningen.

Maar voor de politieke leiders van Europa telt blijkbaar dat ze via haar partij een trouw lid is van de grootste Europese fractie. Bovendien kennen sommigen haar al. Von der Leyen is de laatste tijd regelmatig in Brussel geweest, onder meer om te pleiten voor een sterkere verdedigingsmacht. Ze spreekt ook vloeiend Engels en Frans.

Vrouw

Het zou Emmanuel Macron zijn geweest die het eerst met de naam van Von der Leyen op de proppen kwam, op het moment dat de onderhandelingen over Timmermans waren vastgelopen. Zeker was haar kandidatuur toen nog lang niet. Het feit dat ze een Duitse is, werkte niet in haar voordeel. De Duitsers hebben al zoveel macht in de EU en ook een andere kandidaat - Weber - is Duitser. In het voordeel van haar kandidatuur sprak wel dat ze een vrouw is.

Ursula von der Leyen is nu nog de Duitse minister van Defensie. Beeld AFP