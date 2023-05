In Berlijn mag iedereen topless in het zwembad –waarom in Amsterdam (nog) niet?

Het Badschip in Berlijn. In publieke zwembaden zijn bikinitopjes in de Duitse hoofdstad niet langer verplicht. Beeld DPA/Getty

Waarom moeten vrouwen een bikinitopje aan in zwembaden, terwijl mannen daar wel met ontbloot bovenlijf mogen rondlopen en zwemmen? Over die vraag boog de ombudsman in Berlijn zich afgelopen winter. Aanleiding was een klacht van Lotte Mies, een 33-jarige vrouw die in december uit een zwembad in de wijk Kaulsdorf gezet werd toen ze daar topless wilde zwemmen. Vooraf had ze nog gevraagd of dat mocht en kreeg ze ja te horen. Eenmaal in het zwembad dacht het personeel daar anders over en belde – toen ze weigerde een topje aan te doen – de politie.

Vernederende ervaring

Mies deelde de ‘vernederende ervaring’ met Duitse media. “Het was echt niet leuk om op basis van mijn geslacht als een tweederangsburger te worden behandeld en niet zelf te kunnen beslissen hoe ik mijn eigen lichaam presenteer,” vertelde ze aan omroep Deutsche Welle.

Ze besloot het er niet bij te laten en wendde zich tot de ombudsman. “Ik kwam tot de conclusie dat ik me niet meer wil hoeven schamen voor mijn borsten. De permanente seksualisering waaraan we worden blootgesteld, en het gaat niet alleen om borsten, wil ik gewoon niet meer accepteren.”

De ombudsman stelde Mies in het gelijk en oordeelde dat de verplichting van een bikinitopje een gelijke behandeling van mannen, vrouwen en non-binaire personen in de weg staat. Het Berlijnse stadsbestuur volgde die aanbeveling op, waardoor ‘oben ohne’ zwemmen in de Duitse hoofdstad sinds maart voor iedereen is toegestaan.

Tekst gaat verder onder de foto

Lotte Mies voor het zwembad in de wijk Berlin-Kaulsdorf. Haar werd verboden in het bad zonder bikinitop te zwemmen, maar dat verbod is na haar protest nu officieel teruggedraaid in de hele stad. Beeld dpa/picture alliance via Getty I

Serie Wereldstad Er is geen stad als Amsterdam, maar veel zaken waar wij ons druk om maken spelen ook elders in de wereld. In de serie Wereldstad onderzoeken we hoe andere steden daarmee omgaan.

In Amsterdam niet toegestaan

In Amsterdamse publieke zwembaden moeten vrouwen wel een topje aan als ze baantjes willen trekken, behalve tijdens de specifieke tijdsvakken voor naaktzwemmen dan. Net als in de rest van Nederland gelden in Amsterdam tijdens de reguliere zwemuren de ‘standaard badkledingsvoorschriften’, laat een woordvoerder van wethouder Sofyan Mbarki (Sport en Recreatie) weten. Dat betekent: mannen een zwembroek aan, vrouwen een bikini of badpak.

Die voorschriften zijn niet in beton gegoten en kunnen veranderen als daar behoefte aan is, benadrukt de woordvoerder. Volgens haar is die wens echter nog niet bij de gemeente kenbaar gemaakt. “Mocht dit hier gaan spelen en een wens zijn van Amsterdammers, dan kunnen we kijken of we het kunnen faciliteren,” aldus de woordvoerder.

Ook bij de Nationale Ombudsman en het College voor de Rechten van de Mens zijn vooralsnog geen klachten over de bikinitopplicht in zwembaden binnengekomen. Een woordvoerder van het College voor de Rechten van de Mens erkent dat zwemvoorschriften in het algemeen beperkender zijn voor vrouwen dan voor mannen, maar voegt daaraan toe dat een oordeel over de toelaatbaarheid van de bikinitopplicht pas kan worden geveld als iemand daarvoor een verzoek indient. En dat is dus nog niet gebeurd.

Emancipatiebewegingen

Corien van Zweden, auteur van het boek Borsten: De levensloop van een intiem lichaamsdeel, vindt het verbazend dat de kwestie in ‘het vrijzinnige Amsterdam’ nog niet speelt. Het gaat volgens haar namelijk om veel meer dan alleen het bedekken van borsten. “Vaak klagen mensen dat feministen van nu het te vaak over bijzaken als free the nipple hebben, in plaats van zaken waar het echt om draait. Maar ik denk dat de kwestie voor iets breders staat. Eigenlijk zijn borsten altijd onderdeel geweest van emancipatiebewegingen.”

“Bij de eerste feministische golf rond 1900 wilden vrouwen van het knellende korset af, bij de tweede feministische golf werden bh’s verbrand. En ik denk dat we nu in een emancipatiebeweging zitten waarin ook mensen die non-binair of genderfluïde zijn, zich verzetten tegen dat strikte verschil tussen mannen en vrouwen. Binnen die emancipatieweging is het dus een heel belangrijk punt. Vooral nu we te maken hebben met mensen die wel borsten hebben maar zich niet als vrouw identificeren, lijken mij zulke rigide kledingsvoorschriften onhoudbaar.”

Personen die zich op basis van de kledingsvoorschriften van zwembaden gediscrimineerd voelen, kunnen daarvan een melding maken bij het College voor de Rechten van de Mens. Doorgaans volgen gemeentes of publieke instellingen zoals openbare zwembaden oordelen van het College voor de Rechten van de Mens op. Een andere mogelijkheid is de gang naar de rechter.

Discriminerend of niet?

Het is volgens Alex Geert Castermans, hoogleraar burgerlijk recht aan de Universiteit Leiden, op voorhand moeilijk te zeggen of het College voor de Rechten van de Mens of de rechter de bikinitopplicht als discriminerend zal beschouwen. “De vraag is hoe het verbod wordt geformuleerd, wie erdoor wordt benadeeld en of hierbij sprake is van direct en discriminerend onderscheid naar geslacht,” zegt Castermans, die tot 2008 voorzitter was van de Commissie Gelijke Behandeling, dat later is opgegaan in het College voor de Rechten van de Mens.

Toch erkent hij dat het onderscheid wel degelijk schuurt. “Er lijkt mij best wel ruimte te zijn om in een zwembad regels te stellen aan kleding. ‘Iedereen een zwembroek’ lijkt mij geen probleem. ‘Iedereen met borsten een topje’ is een stuk lastiger. Als rondborstige mannen zonder top mogen rondlopen, is dat waarschijnlijk omdat mannenborsten niet als aanstootgevend worden ervaren. Daarin schuilt het probleem. Daarmee maakt een toplessverbod al snel direct onderscheid tussen mannen en vrouwen, waaraan nu zal worden toegevoegd dat zo’n verbod iemand het vrouw-zijn zou kunnen opdringen.”

Mensenrechtenkwestie Berlijn is niet de enige stad waar men met succes in verzet is gekomen tegen de bikinitopplicht in zwembaden. In Barcelona kwam de groep Mugrons Lliures (bevrijd de tepels) in actie tegen het kledingsvoorschrift, dat volgens de groep discriminerend en dus tegen de wet zou zijn. Het stadsbestuur van Barcelona gaf de groep in de zomer van 2019 gelijk. Sindsdien riskeren zwembaden in de stad een boete als ze iemand proberen te verplichten een topje aan te trekken. Ook in de Canadese stad Edmonton is het sinds vorig jaar juni voor niemand meer verplicht om een topje te dragen in publieke zwembaden, na klachten over de verschillende behandeling van mannen en vrouwen in zwembaden. De stad erkende afgelopen februari in een statement dat sommige mensen de nieuwe regels ongemakkelijk kunnen vinden, maar noemt de wijziging desalniettemin noodzakelijk, omdat er niet mag worden gediscrimineerd op basis van geslacht. ‘Dit is een mensenrechtenkwestie en we hebben de plicht om alle individuen gelijk te behandelen bij het bezoek aan stadszwembaden,’ aldus het stadsbestuur van Edmonton.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: