In beeld: hitte in Zuid-Europa

Op de Ramblas in Barcelona zoeken toeristen verkoeling met een ijsje. In een groot deel van Spanje geldt weercode rood, oranje of geel, vanwege temperaturen die soms zelfs oplopen tot 43 graden. Beeld Zowy Voeten/Getty Images

Kinderen spelen in een fontein in een park in Valencia, terwijl een hittegolf over de Spaanse stad trekt. Beeld Biel Alino/ANP

In Rome loopt de temperatuur op tot 45 graden. Toeristen proberen af te koelen met kleine ventilatoren. Voor de Italiaanse hoofdstad is code rood afgekondigd. Beeld Antonio Masiello/Getty Images

Een man dipt zijn hoofd in een fontein op het toeristische Piazza del Popolo in Rome. Beeld AFP

Griekenland wordt geteisterd door bosbranden. Een bosbrand ten westen van hoofdstad Athene is al drie dagen gaande. Beeld Valerie GACHE/AFP

Een Griekse politieagent wast zijn gezicht om af te koelen, terwijl op de achtergrond het vuur zich uitbreidt. De bosbranden ten weste van Athene zijn lastig te blussen vanwege droogte en harde wind. Beeld AFP

De Akropolis in Griekenland wordt bezocht dagelijks bezocht door hordes toeristen. Vanwege de hitte is de toeristische trekpleister gesloten gedurende de heetste uren van de dag – van 12 tot 17 uur. Beeld Angelos Tzortzinis / Getty Images

Ook in Hongarije worden hitterecords verbroken. In Boedapest zoeken toeristen toevlucht in een nevelfontein. In de Hongaarse hoofdstad lopen de temperaturen op tot 40 graden. Beeld Arpad Kurucz / Getty Images

Ook voor dieren is het warm. Deze hond heeft een frisse duik genomen in de Middellandse Zee en schudt het water uit zijn vacht op het strand van Barcelona. Beeld AP

In Rome bezoekt een arts oudere bewoners thuis om te kijken hoe ze omgaan met de hitte. Ouderen zijn kwetsbaar als het heel warm is. Ze zweten minder snel en kunnen dus minder goed afkoelen. Beeld REUTERS

Een parasol moet deze standganger op het strand van Barcelona schaduw bezorgen. Beeld Lorena Sopena / Getty Images