In beeld: deze schade richtte orkaan Ida aan

Orkaan Ida raasde vorige week over Louisiana met windstoten tot 241 kilometer per uur. Er kwamen in de staat tenminste 13 mensen om het leven en een miljoen huishoudens kwamen zonder stroom te zitten. Het was precies zestien jaar na de traumatische gebeurtenissen rondom orkaan Katrina. Bewoners maken de schade op.

Compleet weggevaagde en beschadigde huizen in Golden Meadow, Louisiana. Beeld AP

Bewoners nemen de schade op aan huis en boot, in Lafitte, Louisiana. ‘We zijn door de orkaan alles kwijt.’ Beeld AP

Joseph Szeplaki ruimt de ravage in zijn vakantiehuis op in Grand Isle, Louisiana. Beeld AFP

Een beschadigd dok en schip in Port Fourchon, Louisiana. Beeld AP

Beschadigde huizen in Plaquemines Parish, Louisiana. Beeld AP

Arbeiders ruimen de restanten van een historisch gebouw in New Orleans op. De Karnofsky Shop bezweek tijdens de orkaan. Beeld REUTERS

Stormschade, overstromingen en stroomuitval langs de kust van Grand Isle, Louisiana. Beeld Getty Images