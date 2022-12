In Barcelona mogen de ruimere coronaterrassen wél permanent blijven staan: ‘Het is wat ruimer’

Een van de nieuwe terrasjes in Barcelona die tijdens corona op het asfalt zijn geïnstalleerd. Beeld Edwin Winkels

De zes tafeltjes voor Café Sur, op een steenworp van de vroegere Modelogevangenis die nu een lagere school herbergt, zijn halverwege de ochtend allemaal bezet. Zo’n dozijn mensen zijn geanimeerd in gesprek, bij een koffie en een broodje. Dat soms op minder dan een halve meter een auto voorbijrijdt schijnt ze niet te deren. Enkele plantenbakken scheiden hen van de rijbaan. En bovendien bevinden ze zich op een lichte verhoging.

Het oogt in ieder geval al vriendelijker dan tot voor kort. Toen stonden stoelen en tafels op het asfalt en scheiden louter wat gele paaltjes de gasten van het verkeer. Voor andere geïmproviseerde terrassen stonden geelgekleurde betonblokken om de auto’s van zich af te houden waarvan zij de ruimte (met name parkeerplaatsen) hadden ingepikt.

In Barcelona struikelde je altijd al over de terrasstoeltjes, het hele jaar door. Tot 2019 waren er 6000 terrassen in de stad, met vergunning voor 25.000 tafels en dus zo’n 100.000 stoelen. Ze moesten allemaal dicht, tijdens de strenge lockdown na de uitbraak van corona, en toen ze weer open mochten waren er de vele beperkende maatregelen. Aanvankelijk mochten alleen de terrassen gebruikt worden, mét die 1,5 meter afstand, niet de binnenruimtes.

Uitbreiden

De gemeente Barcelona kwam toen, net als vele anderen in Spanje en Europa, met het idee om de terrassen uit te breiden en zo de horecaondernemers een handje toe te steken. Maar op de stoep was die ruimte er niet altijd. Integendeel, daar moest vanwege die 1,5 meter meer ruimte voor de voetgangers komen. Dus veranderden delen van rijbanen en parkeerplaatsen in terrasjes, het verkeer was immers sterk afgenomen. Barcelona kreeg er nog eens 3600 terrasjes bij, 1600 daarvan op het asfalt.

“Niet dat dat zomaar mocht, hoor. Je moest een project indienen en toestemming krijgen,” zegt Marc Ricart, die met zijn restaurant La Crema op een van de karakteristieke, achthoekige kruispunten van de Eixample zit, de grootste wijk van de stad. Ruim drie jaar na het begin van de pandemie heeft hij zijn terras op straat vooralsnog behouden, hij heeft gekozen voor een houten vlonder, een van de zeven door de gemeente goedgekeurde modellen. Ook heeft hij nog drie tafels op de stoep. “Maar de mensen gaan liever op het nieuwe deel zitten, het is wat ruimer.”

Subsidie

In 2021 besloot de gemeente dat de provisorische terrasjes een definitieve status kregen. Geïnteresseerden konden een nieuwe vergunning aanvragen, en zelfs subsidie krijgen voor die niet goedkope platforms. De vlonder van La Crema, met plaats voor maximaal zes tafels, kostte 19.000 euro, 6000 ervan werd gesubsidieerd. “Niet iedere eigenaar heeft dat ervoor over,” aldus Ricart. Tot nu toe is voor zo’n duizend terrassen op de weg een vergunning aangevraagd, een groot deel in wijken als het populaire Gràcia waar de stoepen erg smal zijn en er nooit ruimte voor een terras was.

Een onaangename verrassing voor veel horecamensen is echter dat de gemeente nu niet zo meewerkend is als verwacht mocht worden. Ongeveer de helft van de aanvragen is vooralsnog niet goedgekeurd. Ook die van Marc Ricart: “Het terras ligt er al, op initiatief van de gemeente zelf, nota bene. Wij waren een van het tiental barretjes waar zij een prototype wilden installeren, zodat collega’s konden komen kijken. En dat vonden we goed, natuurlijk.” Maar de definitieve vergunning is onlangs afgewezen, omdat er in de omgeving al te veel terrassen zouden zijn. Ricart: “We zijn in beroep gegaan.”

Hij is niet de enige. Tientallen anderen hebben ook formeel bezwaar gemaakt. De gemeente werd verrast door het grote aantal verzoeken, en er is ook niet voldoende subsidie voor allemaal. Maar veel hebben hun provisorische terras nog niet hoeven afbreken.

Amsterdamse corona terrassen opgedoekt Ook Amsterdamse horeca mocht na de eerste coronagolf in mei 2020 grotere terrassen neerzetten op bijvoorbeeld de stoep, parkeerplaatsen of het water. Zo konden ondernemers meer gasten (op veilige afstand) ontvangen en dus wat meer omzet boeken. Deze herfst kwam die tijdelijke regeling echter ten einde. Burgemeester Femke Halsema liet in juli aan de gemeenteraad laten weten dat de horeca niet nóg een periode de terrassen mocht uitbreiden, nadat dat — op de Nieuwmarkt en de Wallen na — tot viermaal opnieuw was toegestaan. De interesse vanuit de horeca voor de grotere coronaterrassen was enorm. Deze de zomer maakte nog zo’n 902 cafés en restaurants in de stad gebruik van de regeling. In november zijn veruit de meeste de terrassen weer terug naar hun oude formaat gebracht. Een klein aantal terrassen komt, in overleg, wel in aanmerking om permanent wat meer ruimte te krijgen, liet burgemeester Halsema deze zomer al weten.