In Barcelona krijgen duiven de pil om overlast tegen te gaan – kan dat ook in Amsterdam?

Met behulp van een anticonceptiemiddel weet Barcelona de duivenpopulatie drastisch in te dammen. De methode wordt geprezen als effectief én diervriendelijk, maar in Amsterdam ziet de GGD er geen heil in.

Vraag een inwoner van Barcelona waar die aan denkt bij de naam Plaça de Catalunya en het zit er dik in dat ie palomas zegt, duiven. Honderden van de vogels scharrelen dagelijks over het centrale plein van de Spaanse stad, op zoek naar eten dat toeristen en locals, al dan niet expres, voor ze achterlaten.

Al vele jaren zijn de duiven voor bezoekers reden om het hart van plein te bezoeken – of juist te mijden. Maar wie nog een selfie met een zwerm duiven op het ‘plaza de las palomas’ op de bucketlist heeft staan, kan maar beter snel naar Barcelona afreizen. Het aantal duiven dat het plein dagelijks aandoet is de laatste jaren ongeveer gehalveerd en neemt naar verwachting nog verder af.

“Nog altijd zijn er honderden tot wel duizend per dag, maar ruim tweeduizend duiven tegelijk, zoals eerder gebruikelijk was, zie je niet meer,” zegt Carlos González-Crespo, bioloog en epidemioloog aan de University of California in Davis.

Het plein is niet de enige plek in Barcelona waar de duivenpopulatie, en de daarbij horende overlast, afneemt. Door de hele stad zijn kolonies duiven op hun retour: in aangewezen probleemgebieden is de populatie duiven sinds 2017 met 60 procent afgenomen, meldt het stadsbestuur op zijn website.

‘De pil’ voor duiven

De daling wordt toegeschreven een opmerkelijke maatregel: het toedienen van een anticonceptiemiddel aan duiven via voer. De pil voor duiven, dus.

Barcelona begon in 2017 als eerste stad ter wereld met de experimentele methode. Eerdere pogingen, waaronder het massaal doden van de vogels, hadden niet geleid tot een duurzame afname van de duiven, die vanwege hun reputatie als ziekteverspreiders ook wel ‘vliegende ratten’ en ‘de ratten van de lucht’ worden genoemd.

Het werkt als volgt. Op een vijftigtal plekken met grote duivenkolonies geeft elke ochtend een automatische voeder maïs af, waar nicarbazine in zit. Nicarbazine is een antiparasitair medicijn dat al jaren aan kippen in de pluimveeindustrie wordt gegeven. Een neveneffect is de remming van de ontwikkeling van de eidooier, zodat bevruchte eieren niet uitkomen. Dat blijkt effectief bij de bestrijding van duiven, die in grote steden kort leven (gemiddeld zo’n 3 jaar), maar die zonder ingrijpen jaarlijks tot 12 jongen per stel kunnen grootbrengen.

“In het eerste jaar zagen we dat de duivenkolonies die nicarbazine kregen met 20 procent afnamen en de placebogroepen juist groeiden,” zegt González-Crespo, die in 2017 als onderzoeker van de Autonome Universiteit van Barcelona aan het project meewerkte.

Omkeerbaar

Een belangrijke vraag was of het middel niet onbedoeld andere dieren beïnvloedt. Dat is volgens de onderzoekers niet het geval: andere vogels blijken niet genoeg van de maïs te eten om onvruchtbaar te raken. Bovendien is de onvruchtbaarheid omkeerbaar: als dieren het middel vijf dagen niet binnenkrijgen, kunnen ze zich weer voortplanten.

Een ander voordeel van nicarbazine ten opzichte van andere anticonceptiemiddelen is dat het niets aan het gedrag van de duiven verandert. González-Crespo: “Ze blijven gewoon paren en nesten maken en zelfs broeden. Dat laatste heeft weer als voordeel dat de duiven in die periodes niet rondscharrelen en dus geen overlast veroorzaken.”

Na te hebben vastgesteld dat het middel werkt, werd aan het experiment een tweede methode toegevoegd: voorlichting. Met andere woorden: er wordt bij mensen op aangedrongen om de duiven vooral niet te voeren.

Ongediertebestrijding

Niet voeren is ook het uitgangspunt van de GGD Amsterdam, die is belast met de ongediertebestrijding in Amsterdam. De GGD is bekend met de anticonceptiemethode die in Barcelona wordt gebruikt, maar kiest er bewust voor die niet over te nemen.

“Zulke methodes pas je echt alleen toe als alle andere maatregelen hebben gefaald,” zegt Dave de Jonge, teamleider Dierplaagbeheersing van de GGD. “Ons basisprincipe in Amsterdam is dat we kijken naar de oorzaak van de overlast. En dat er veel duiven zijn, komt toch echt doordat mensen ze eten geven en door de aanwezigheid van voedsel in het algemeen.”

In het verleden zijn in Amsterdam wel duiven gevangen en verplaatst, maar daar is de GGD inmiddels van afgestapt. In het kader van de duivenbestrijding focust de stad zich nu op het voerverbod en zijn er broodbakken neergezet, waar mensen hun oude brood in kunnen gooien. “Daarmee houden we 160 ton brood per jaar van de straat af. Dat is een alternatief dat we stimuleren,” aldus De Jonge.

Hoeveel duiven er precies in Amsterdam zijn en of dat aantal toe- of afneemt, is bij de GGD niet bekend. Wel staat vast dat het aantal meldingen van overlast van duiven dat de dierplaagbescherming binnenkrijgt stabiel is, en vele malen lager ligt dan het aantal meldingen over ratten.

Menselijk probleem

Gonzalez-Crespo onderschrijft dat de hoofdoorzaak van duivenoverlast de aanwezigheid van voedsel is. “In de eerste plaats zijn duivenplagen natuurlijk een menselijk probleem. Als we ze niet zouden voeren zouden het er niet zoveel zijn,” zegt de Spaanse onderzoeker. “Maar in een stad als Barcelona kom je er niet met alleen voorlichting.”

Aan de hand van peilingen onder inwoners van Barcelona kwamen de onderzoekers erachter dat een aanzienlijke groep mensen de duiven dagelijks meerdere kilo’s eten geeft. Een groot aantal van hen bleek psychische problemen te hebben. “Dat voeren is voor hen compulsief. Zij stoppen daar niet mee als we vertellen dat voeren schadelijk is voor de duiven en de stad.”

En dan zijn er nog de toeristen, die ondanks het voerverbod dagelijks duiven blijven voeren op het Plaça de Catalunya. Ook zij blijken volgens González-Crespo moeilijk vatbaar voor voorlichtingscampagnes. “Daarom komt de anticonceptie goed van pas.”

Barcelona gaat dan ook door met de aanpak. Het doel is dat de duivenpopulaties in de probleemgebieden op 30 procent komen te liggen ten opzichte van 2017. Duiven volledig uitroeien is beslist niet het doel, legt González-Crespo uit. “Dat zou ertoe kunnen leiden dat ander ongedierte, zoals ratten, ervoor in de plaats komt. En dat is het laatste dat je wilt.”

Waterpistolen Barcelona had de primeur, maar inmiddels is het niet meer de enige stad waar duiven aan de pil zitten. In Hongkong en in de Maltese hoofdstad Valletta krijgen duiven sinds vorig jaar ook het anticonceptiemiddel nicarbazine. Dichter bij huis is ook Brussel deze zomer met het anticonceptiemiddel begonnen en in de Belgische stad Leuven krijgen duiven het al twee jaar. Met resultaat: volgens de Brussels Times waren de duivenpopulaties in een jaar tijd in verschillende probleemgebieden met 50 procent afgenomen. In veel steden is het, net als in Amsterdam, verboden om duiven te voeren. Zo riskeer je bijvoorbeeld in Parijs, in San Francisco en in de stad waar haast alles mag, Las Vegas, een forse boete als je duiven toch eten geeft. In Venetië, dat met 3 duiven per inwoner de hoogste duivenconcentratie ter wereld heeft, geldt ook een voerverbod. Maar mede doordat toeristen de vogels blijven voeren neemt de overlast niet bepaald af, tot ergernis van de autoriteiten en ondernemers. Eigenaren van hotels nabij het San Marcoplein kwamen daarom deze zomer met een eigen oplossing voor de overlast: aan terrasgasten werden waterpistolen uitgedeeld om duiven en meeuwen weg te jagen.