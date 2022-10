In aanloop naar de Braziliaanse verkiezingen neemt de spanning toe – net als het geweld

Aanhangers van Bolsonaro plus aanhangers van Bolsonaro’s huidige tegenstrever en oud-president (2003-2011) Lula da Silva voeren campagne in de straten van de hoofdstad Brasilia. Beeld REUTERS

Brazilië was afgelopen week in de ban van een schietpartij. Ex-congreslid Roberto Jefferson, politiek bondgenoot van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro, schoot zondagmiddag op politieagenten die hem kwamen arresteren in de gemeente Comendador Levy Gasparian in deelstaat Rio de Janeiro. Twee agenten raakten gewond. Jefferson had al huisarrest, omdat hij ervan wordt verdacht de democratische orde te hebben bedreigd met aanvallen op het Hooggerechtshof. Ook zou hij deel uitmaken van ‘antidemocratische digitale milities’.

Het Hooggerechtshof staat volgens Bolsonaro, Jefferson en hun volgelingen ten dienste van de ‘linksgeoriënteerde gevestigde orde’. Zij voeren aan dat het merendeel van de elf magistraten is benoemd in de periode waarin de linkse Arbeiderspartij van Bolsonaro’s voorganger en huidige tegenstrever Lula regeerde; zeven van de elf magistraten werden tussen 2003 en 2016 benoemd.

Jefferson had een vrouwelijke rechter van het Hooggerechtshof uitgemaakt voor hoer, omdat ze een uitspraak ten gunste van Lula had gedaan. Daarmee overtrad hij de regels van zijn huisarrest. Rechter Alexandre de Moraes van het Hooggerechtshof besloot dat Jefferson opnieuw moest worden ingerekend. Toen de politie hem zondag kwam arresteren, had Jefferson naar eigen zeggen zeker twintig zware wapens in huis. Hij verwelkomde de agenten met twee handgranaten en dertig kogels uit een automatisch geweer. De politie kreeg hem na onderhandelingen zover dat hij meeging met het arrestatieteam.

Extreemrechts geweld

Het is het jongste voorbeeld van extreemrechts geweld dat Brazilië de laatste weken opschrikt. President Bolsonaro heeft het graag over vrijheid, maar daarmee bedoelt hij ook de vrijheid om mensen te beledigen en wapens te dragen. Kort voor de gewelddadige arrestatie van Jefferson riep een parlementariër van Bolsonaro’s Liberale Partij nog op om universitaire studenten levend te verbranden vanwege protesten tegen kortingen op het budget van hun universiteit.

De voorvallen hebben grote impact op de nek-aan-nekrace waarin Bolsonaro en zijn linkse tegenstander Luiz Inácio Lula da Silva zijn verwikkeld. De tweede en beslissende ronde is komende zondag. De schietpartij kan in Bolsonaro’s nadeel werken omdat die gematigde kiezers afschrikt. Maar Bolsonaro heeft de verkiezingen al voor de helft gewonnen, want zowel in het Huis van Afgevaardigden als de Senaat is zijn Liberale Partij de grootste fractie geworden bij de eerste ronde, begin deze maand.

De huidige vicepresident, generaal buiten dienst Hamilton Mourão, is in de Senaat gekozen. Hij heeft al voorgesteld om de samenstelling van het Hooggerechtshof te veranderen. Mourão wil het hof uitbreiden, zodat Bolsonaro meer rechters kan benoemen en zijn greep op het hof kan vergroten. Het hof wordt door de tegenstanders van Bolsonaro als een laatste bastion gezien om Brazilië te beschermen tegen een autocratisch regime.

Verkrachting

In de Senaat is ook de ultraconservatieve ex-minister van vrouwenzaken en mensenrechten gekozen. Damares Alves raakte onder andere in opspraak toen ze een jong meisje (11), dat zwanger raakte na een verkrachting, wilde dwingen om haar zwangerschap te voldragen.

In het Huis van Afgevaardigden hebben de ex-minister van Gezondheidszorg Eduardo Pazuello en ex-minister van milieu Ricardo Salles een plek verworven. Pazuello moest eerder aftreden na ernstige kritiek op zijn aanpak van de coronacrisis. Onder Salles is de slagkracht van milieuwaakhond Ibama uitgehold en hebben illegale ontbossers meer vrij spel gekregen. Salles trad af na een schandaal over vermeende betrokkenheid bij illegale houthandel.

En niet alleen op nationaal niveau hebben Bolsonaro en zijn gevolg hun invloed weten uit te breiden. In deelstaat Rio de Janeiro werd gouverneur Cláudio Castro herkozen. Hij werd met name bekend om zijn harde politieoptreden in sloppenwijken, wat past in Bolsonaro’s filosofie ‘een goede bandiet is een dode bandiet’.

Grote opsteker voor Bolsonaro

Bolsonaro’s ex-minister van infrastructuur, Tarcísio de Freitas, won in deelstaat São Paulo de eerste ronde van zijn linkse tegenstander Fernando Haddad. Overigens geheel tegen de voorspellingen in, die Haddad een comfortabele voorsprong hadden gegeven. Hij en De Freitas treffen elkaar ook op 30 oktober in de tweede ronde. Als De Freitas wint, is dat een grote opsteker voor Bolsonaro en zijn aanhang. Dan krijgt zijn partij de economisch belangrijkste deelstaat met de grootste stad van Zuid-Amerika, São Paulo, in handen.

Inmiddels hebben de ‘antidemocratische digitale milities’, waar Roberto Jefferson volgens het Hooggerechtshof deel van uitmaakt, van zich laten horen over de schietpartij. Het was volgens rechtse online-activisten weliswaar fout van Jefferson om op de politie te vuren, maar de eigenlijke schuldige is het Hooggerechtshof, dat Jefferson met ‘ongrondwettelijke argumenten’ heeft beschuldigd.

Aanhangers van Bolsonaro, zo stellen de activisten op sociale media, worden vervolgd en gecensureerd. Vicepresident en verkozen senator Mourão is het daarmee eens: “Rechter De Moraes (die Jefferson liet arresteren, red.) moet worden afgeremd.”