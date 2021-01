Impeachment gaat door, ondanks Republikeinse motie

Donald Trump. Beeld AFP

Slechts vijf Republikeinse senatoren stemden samen met de 50 Democratische senatoren tegen de motie van hun eigen partij, die bedoeld was om het impeachmentproces de pas af te snijden voor het kan beginnen.

Maar liefst 45 Republikeinen schaarden zich achter Rand Paul, de senator die de motie indiende. Onder hen was ook Mitch McConnell, de leider van de Republikeinse minderheid in de Senaat. Volgens Paul is de afzettingsprocedure ongrondwettelijk, omdat Trump sinds 20 januari geen president meer is. ‘Gewone burgers kunnen niet worden afgezet', aldus Paul. Volgens hem valt Trump nu in die categorie, omdat hij het Witte Huis heeft verlaten.

Chuck Schumer, de leider van de Democratische meerderheid in de Senaat, bekritiseerde deze argumentatie. Een president zou volgens deze redenatie theoretisch straffeloos misdaden tegen het land begaan vlak voor zijn termijn afloopt, of zelf ontslag kunnen nemen voordat het tot een proces komt, aldus Schumer.

De Democraten, en een kleine groep Republikeinen, willen echter dat Trump vervolgd wordt voor zijn rol in het aanstichten van de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Daarbij kwamen vijf mensen om het leven.

Voor een impeachment in de Senaat is echter een tweederde meerderheid nodig: naast de 50 Democratische senatoren moeten 17 Republikeinen ook voor stemmen. Zij zouden daarmee tegen hun eigen partij, die ook Trumps partij is, ingaan.

Het impeachment-proces gaat begin februari van start. Hoewel Paul’s motie werd afgewezen, ziet hij het aantal stemmen voor als een teken aan de wand: ‘Vijfenveertig stemmen betekent dat het impeachment-proces afgelopen is, voordat het begint.’