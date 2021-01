Ierland opeens koploper in besmettingen

Op oudejaarsdag werd er in Ierland nog volop gewinkeld na een versoepeling van de eerdere lockdown. Beeld AFP

De afgelopen week zijn er in Ierland 45.000 gevallen bij gekomen. Dat betekent dat het virus zich er sneller verspreidt dan in de andere lidstaten van de Europese Unie en de Verenigde Staten. De Ierse premier Micheál Martin wijst vooral naar de nieuwe Britse coronavariant: “Deze heeft een beduidende impact op het aantal besmettingen.”

Critici noemen echter de versoepeling van de regels in de aanloop naar Kerstmis als belangrijkste oorzaak. Volgens Martins voorganger Leo Varadkar, nu parlementslid voor Fine Gael, is dat evenwel te simpel. “Alsof nu alles oké zou zijn geweest als we één ding anders hadden gedaan.”

Verticale lijn

Toen de Ieren begin december uit hun zes weken durende lockdown kwamen, hadden ze de laagste besmettingscijfers van de hele EU. Het was voor de regering aanleiding de regels te versoepelen. Zo mocht elk gezin tot en met Kerstmis twee andere huishoudens ontvangen. Ook restaurants mochten weer open.

Maar toen brak de hel los, zoals de Britse krant The Guardian schrijft. Vanaf half december raasde het virus over het eiland. Het ging zo snel dat zelfs het somberste scenario werd overtroffen. In de grafieken van de laatste weken is een bijna verticale lijn omhoog te zien.

Volgens cijfers van Our World in Data is het Ierse gemiddelde van de afgelopen zeven dagen 1289 gevallen per miljoen inwoners. Dat is meer dan in het Verenigd Koninkrijk (854), de VS (751), Nederland (427) en Frankrijk (279).

De cijfers van Ierland zijn des te opvallender, omdat het er tot nu toe relatief goed ging. In de laatste week zijn er volgens Ierse media ruim 46.000 besmettingen genoteerd, meer dan het totaal in de periode van maart tot oktober.

Noodtoestand

Er zijn dan ook grote zorgen over de druk op ziekenhuizen. De krant Irish Times citeert Alan Irvine, het hoofd van de IHCA, de vereniging van medisch specialisten. “Het systeem voor acute zorg heeft nog nooit zo onder druk gestaan. Dit is niets minder dan een nationale noodtoestand.” Volgens Irvine kan het aantal patiënten de komende dagen zelfs verdubbelen, en dat zou ‘rampzalig’ zijn.

De Ierse regering probeerde het tij nog te keren door vanaf tweede kerstdag een strenge lockdown af te kondigen, inclusief een avondklok tussen 20.00 uur en 06.00 uur.