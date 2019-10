Ierland onderzoekt route vrachtwagen met 39 doden

Beeld AFP

De Britse politie vermoedt dat de truck via Bulgarije en Ierland naar Groot-Brittannië is gekomen. De doden zijn 38 volwassenen en een tiener, meldde de politie van het graafschap Essex.

Op een industrieterrein in de plaats Grays, ten oosten van Londen, werden woensdagochtend de doden gevonden in de oplegger van de truck. De vrachtwagen is vermoedelijk afkomstig uit Bulgarije en kwam zaterdag binnen via de haven van Holyhead in Wales. De 25-jarige bestuurder, een man uit Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord. “Het is duidelijk dat we meer informatie nodig hebben,” zei Varadkar. “Het is echt een vreselijke tragedie.”

Ook een politiecommandant spreekt van een tragisch incident. “We onderzoeken wat er precies aan de hand is. Ik verwacht dat dit proces lang gaat duren,” zei hij. Onduidelijk is nog waar de slachtoffers vandaan komen. “Maar de verdachte die we hebben gearresteerd, blijft sowieso vastzitten zolang het onderzoek loopt.” Het industrieterrein is inmiddels afgesloten.

Niet de eerste keer

Het is de afgelopen jaren waarschijnlijk duizenden migranten gelukt om illegaal in Engeland (of ander plekken in Europa) te komen. Duizenden anderen werden ontdekt door politie of marechaussee en uit vrachtwagens en bestelbussen gehaald. Maar tientallen migranten overleefden de tocht niet.

Oostenrijk, augustus 2015

In de zomer van 2015 werd op de vluchtstrook van een snelweg naar Oostenrijk een koeltruck gevonden met 71 overleden migranten uit onder meer Syrië en Afghanistan. De agenten dachten in de eerste instantie dat de vrachtwagen pech had, maar zagen daarna bloed uit het laadruim druipen. De passagiers waren gestikt. De chauffeur was verdwenen.

Hij vertelde later aan de politie dat hij vertrokken was uit Boedapest (Hongarije). Hij had wel hulpgeroep uit de laadruimte horen komen, maar zei dat zijn baas telefonisch opdracht gaf de deuren dicht te houden. Daarna parkeerde hij de wagen langs de weg en rende hij weg. Vier leden van de mensensmokkelbende, uit Hongarije en Bulgarije, kregen vorig jaar 25 jaar cel. Zij hadden duizenden euro’s verdiend met het transport.

Nederland, september 2018

In Rotterdam ging het in september 2018 maar net goed. Op de meldkamer van de Veiligheidsregio kwam een 112-gesprek binnen vanuit een container in de haven. Er bleken achttien mensen uit Eritrea vast te zitten in een koelcontainer, waarvan het koelsysteem was aangeslagen.

De container was geladen met chocola en stond klaar voor vervoer naar Engeland, maar de migranten kregen het zo koud dat ze vreesden te sterven. Na ruim anderhalf uur zoeken in de enorme menigte van containers vond de politie de juiste container en kon ze de onderkoelde migranten eruit halen.

Servië, mei 2019

De Servische politie haalde vier migranten uit een tankwagen vlakbij de Hongaarse grens. De chauffeur had ze aangetrokken toen hij het leuk van de tank opendeed. Twee mannen waren al gestikt, twee anderen waren bewusteloos. De twee overlevers waren onder meer oververhit.

Dover, juni 2000

Douanebeambten troffen in een vrachtwagen in Dover 58 overleden Chinese migranten aan. Ze waren gestikt in de koelwagen. Het ventilatieluikje van de laadruimte was dichtgedaan door de Nederlandse chauffeur Perry W., zo bleek uit een verklaring van een van de twee overlevenden.

W. zelf zei van niets te weten. Hij had de vrachtwagen de vorige dag in Zeebrugge aan boord van een ferry gereden en dacht alleen tomaten te vervoeren. Hij zei niet op de hoogte te zijn geweest van de menselijke lading. W. kreeg van de Britse rechter veertien jaar cel voor doodslag en mensensmokkel.