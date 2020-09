Iedereen wil opeens kinderen uit Moria opnemen, maar zijn er wel zoveel?

Migranten en vluchtelingen in kamp Moria. Beeld Hollandse Hoogte / AFP

Vijf jaar lang vulde kamp Moria op Lesbos zich met vluchtelingen en migranten die in wrakke bootjes de overtocht maakten vanuit Turkije. Uiteindelijk zaten er 13.000 mensen in en rond een kamp waar maar plek was voor 3000 man, de bewoners hadden nauwelijks uitzicht op een oplossing. In de nacht van dinsdag op woensdag brandde het kamp af, waarschijnlijk werden de branden aangestoken door de kampbewoners zelf, die de uitzichtloosheid beu waren.

Vierhonderd minderjarigen

Plotsklaps veranderde de jarenlange Europese onwelwillendheid. De Duitse bondskanselier Angela Merkel en de Franse president Emmanuel Macron willen honderden minderjarigen overnemen die onbegeleid vastzaten in het vluchtelingenkamp Moria op Lesbos. Volgens het Duitse persbureau gaat het om vierhonderd minderjarigen.

De Nederlandse staatssecretaris van Asiel, Ankie Broekers-Knol, meldde in een brief aan de Tweede Kamer dat Nederland honderd vreemdelingen uit Moria wil overnemen, waaronder vijftig alleenreizende minderjarigen. Een zeer kwetsbare groep. Onduidelijk is of die vijftig kinderen onderdeel uitmaken van de vierhonderd waarover Merkel sprak.

Duivel zit in de details

Maar een ding staat vast als het over Haagse politiek gaat: als er een ingewikkelde politieke deal wordt gesloten tussen coalitiegenoten zit de duivel in de details. Dat is niet anders in de Moria-deal. Onderaan pagina 2 van de brief die vier kantjes lang is staat: Bij het opnemen van vijftig alleenstaande minderjarigen moet het gaan om jongeren onder de 14 jaar.

Dat is een groep die populair is bij politici in heel Europa: het is een erg kwetsbare groep en het zijn daadwerkelijk nog kinderen, dus hen ophalen is politiek goed te verkopen. Maar er is ook een probleem: er zijn er niet zoveel.

Precieze cijfers over het aantal bewoners van Moria en het aantal alleenreizende minderjarigen daarvan zijn niet direct beschikbaar. Wel meldde de Griekse autoriteiten dat er een groep van vierhonderd minderjarigen vanaf Lesbos werd overgevlogen naar het vasteland van Griekenland, om daar voorlopig te worden opgevangen.

EKKA, het Griekse Nationale Centrum voor Sociale Solidariteit, dat ook door Unicef wordt geraadpleegd, heeft wat meer cijfers over het totaal aantal alleenreizende minderjarige migranten in heel Griekenland. Dat waren er in april van dit jaar ruim 5200. Meer cijfers van EKKA: 93 procent die minderjarigen is jongen, 7 procent meisje. En: 8,7 procent is jonger dan 14 jaar. Wie dat percentage doorrekent op de vierhonderd minderjarigen die vanaf Lesbos zijn overgevlogen, komt aan 35 kinderen onder de 14. Dat zijn er dus alleen al minder dan de 50 die Nederland heeft aangeboden over te nemen van de Grieken.

Syriërs en Afghanen

Het is ook nog niet duidelijk welke nationaliteit de kinderen hebben die Nederland wil overnemen. Van de bewoners van de kampen op de Griekse eilanden komt zo’n 40 procent uit Afghanistan en een kwart uit Syrië. Of de verdeling onder de jongeren ook zo ligt, is niet zeker. Alleenstaande minderjarige asielzoekers mogen tot hun 18de in Nederland blijven, daarna wordt hun situatie opnieuw bekeken. Syriërs kregen de afgelopen jaren vrijwel allemaal een verblijfsvergunning in Nederland. Voor Afghanen ligt dat heel anders, van hen zijn de afgelopen jaren ook gezinnen met kinderen na een jarenlang verblijf in Nederland teruggestuurd naar Afghanistan.