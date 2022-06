Iconisch drijvend restaurant uit Hongkong is gezonken – bewoners zien metafoor voor stad

Het Jumbo Floating Restaurant werd vorige week weggesleept uit de haven van Hongkong. De beoogde bestemming is niet bekend. Beeld AP

Denk het Amsterdamse Sea Palace, maar dan (nog) een stuk groter. Het drie verdiepingen tellende Jumbo Floating Restaurant, ooit het grootste drijvende restaurant ter wereld, groeide in 44 jaar uit tot een icoon van Hongkong. Tom Cruise kwam er langs, zelfs koningin Elizabeth II bracht een bezoekje.

Volgens de eigenaars trok het restaurant de afgelopen decennia dertig miljoen bezoekers. Daaronder uiteraard ook toeristen, veel toeristen. Getuige TripAdvisor waren die meer te spreken over de ervaring dan over het eten, maar ach, zo gaat dat.

Inmiddels ligt het ooit iconische restaurant op de bodem van de zee. Het zonk afgelopen zondag in de buurt van de Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee, op zo’n zevenhonderd kilometer van Hongkong.

Niemand wilde het overnemen

Hoe het daar was beland? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat Jumbo Kingdom in 2020 al onder water was komen te staan – zij het in financiële zin. De pandemie had het restaurant de das om gedaan.

Twee jaar lag het nog gewoon in de haven van Hongkong. Maar een drijvend restaurant onderhoudt zichzelf niet. Het moederbedrijf vond de kosten te hoog, dus ging het op zoek naar een nieuwe eigenaar. Niemand meldde zich, ook de lokale overheid niet. Zelfs niet toen het restaurant gratis kon worden overgenomen.

Dus besloot datzelfde moederbedrijf het restaurant te verschepen naar een onbekende locatie. Het zou de laatste reis blijken van het paviljoen, dat zonk in slecht weer. Gezien de forse diepte, zo’n 1000 meter, lijkt berging onmogelijk.

Sommige (pro-democratische) Hongkongers zien het lot van het restaurant als een wrange metafoor voor de stad: als een tragisch einde aan een succesverhaal, zoals ook Hongkong meer en meer in de greep komt van de centrale overheid in Peking en door coronarestricties nog altijd deels is afgescheiden van de rest van de wereld.

