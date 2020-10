Iconisch Berlijns kraakpand Liebig34 wordt ontruimd

Liebig34 is een iconisch kraakpand in Berlijn dat vandaag wordt ontruimd door de politie. Beeld Getty Images

Onder luid protest is de politie vrijdagochtend begonnen aan de ontruiming van het kraakpand Liebig34 in het stadsdeel Friedrichshain. Zo’n 1500 agenten zijn op de been voor de ontruiming. Met slijptollen en kettingzaken heeft de politie het pand open gebroken en is dat nu verdieping voor verdieping aan het leegruimen.

Pakweg honderd demonstranten aanschouwen de actie vanachter slagbomen op ongeveer 50 meter van het huis en schreeuwen de politie toe. ‘Geef huizen aan de bewoners’ en ‘heel Berlijn haat de politie’ hoorde lokale omroep Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB) hen roepen. Ooggetuigen vertellen aan de omroep dat door betogers met flessen naar de politie is gegooid.

Hoeveel krakers zich op dit moment in het pand bevinden is niet bekend. Volgens de politie zijn twintig bewoners uit het huis gehaald. Zij zouden zich nauwelijks hebben verzet en zijn ook niet gearresteerd.

Stijgende huizenprijzen

Op een kraakpand aan de Rigaer Strasse 94 na, is Liebig34 het laatste beroemde woonproject in de links-radicale krakersscene in Berlijn, waar net als in Amsterdam de woningmarkt de laatste jaren steeds krapper is geworden door de stijgende huizenprijzen. Het pand aan de Liebigstrasse, dat naar de straat en het huisnummer is vernoemd, werd kort na de val van de Muur op 30 juni 1990 gekraakt. Twee jaar geleden liep een huurovereenkomst van tien jaar af. De eigenaar dwong uiteindelijk de uitzetting afgelopen juni af in de rechtbank.

De rechter had bevolen dat het pand om 7.00 uur ‘s ochtends leeg moest zijn, maar er werd al rekening mee gehouden dat de bewoners daar geen gehoor aan zouden geven.

De avond ervoor hadden honderden demonstranten zich ook al in de buurt verzameld. Op een klein podium dat was opgebouwd trad een hiphopband op die onder meer het nummer Fuck the Police ten gehore bracht. Omroep RBB meldt dat de sfeer echter vredig was. De demonstratie eindigde rond 22.00 uur, zei een politiewoordvoerder tegen de omroep en er waren geen incidenten.

Twitter

De ontruiming wordt ook door de landelijke politiek gevolgd. De timing ervan wordt door de Bondsdaglid Gesine Lötzsch van de linkse partij Die Linke bekritiseerd op Twitter: ‘Berlijn wordt tot een risicogebied verklaard en duizenden politieagenten uit heel Duitsland evacueren een huis. Ben je gek?’

Jan-Marco Luczak woordvoerder van de parlementaire fractie van regeringspartij CDU schreef op Twitter dat de uitzetting juist geen dag langer op zich mag laten wachten. ‘Linkse gewelddadige criminelen hebben het huis veel te lang bezet en de lokale bewoners geterroriseerd.’